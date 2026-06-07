أوبك بلس تزيد الإنتاج النفطي 188 ألف برميل يومياً وتمدد إطار التعاون حتى 2026

تحالف أوبك بلس يقر زيادة إنتاجية طوعية جديدة لدعم استقرار أسواق النفط، ويحدد اجتماعات شهرية لمراقبة السوق، بينما تمدد أوبك إطار عمل التعاون وتؤكد على آلية التعويض.

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، قرر تحالف أوبك بلس ، المكون من سبع دول رئيسية، زيادة الإنتاج النفطي الطوعي بمقدار 188 ألف برميل يومياً ابتداءً من يوليو المقبل.

وتأتي هذه الزيادة كجزء من سلسلة increases متتالية بدأت في أبريل 2023، بهدف تعويض الفائض الإنتاجي ودعم التوازن في السوق لا سيما بعد الصدمة التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز. الدول المعنية هي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، التي أكدت التزامها باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على استقرار السوق، بما في ذلك إمكانية تعديل أو إيقاف الزيادات الطوعية في أي وقت.

وقررت الدول السبعة عقد اجتماعات دورية شهرياً لمراجعة أداء السوق ومستويات الامتثال، مع تحديد موعد الاجتماع القادم في 5 يوليو لتحديد سياسة الإنتاج لشهر أغسطس. أما على الصعيد الاستراتيجي، فقد قرر الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين تمديد إطار عمل "إعلان التعاون" حتى نهاية ديسمبر 2026، مع التركيز على استكمال تقييم أقصى طاقة إنتاجية مستدامة لجميع الأعضاء كمرجع خطوط baseline إنتاجية لعام 2027.

كما تم تجديد ولاية اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) مع منحها صلاحية عقد اجتماعات استثنائية للتعامل الفوري مع أي مستجدات. وت contrast法 مع هذه التطورات الإيجابية، فقد أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقريراً يسلط الضوء على التحديات المالية التي لا يزال يواجهها قطاع الطيران العالمي، حيث تشير التوقعات إلى تحسن بطيء في الربحية وسط تباين الأداء بين المناطق





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أوبك بلس زيادة إنتاج النفط استقرار السوق إعلان التعاون 沙發 Ministerial Meeting

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