أوبك+ ترفع الإنتاج النفطي لتهدئة الأسواق العالمية

سبع دول في تحالف أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران، في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية.

أعلنت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك+ ، في قرار يهدف إلى تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، عن خطط لزيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا ابتداءً من شهر يونيو/حزيران القادم.

هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع افتراضي جمع ممثلين عن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق دون الكشف عن أسماء المشاركين في الاجتماع. يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

الهدف الرئيسي من هذه الزيادة في الإنتاج هو تخفيف الضغوط على الأسواق، ومعالجة النقص في المعروض الذي ساهم في ارتفاع الأسعار، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. هذا القرار يعكس التزام هذه الدول بالحفاظ على توازن العرض والطلب في سوق النفط، وتجنب أي صدمات اقتصادية قد تنجم عن التقلبات الحادة في الأسعار. كما أنه يمثل استجابة للجهود الدولية المبذولة لتهدئة الأسواق وتخفيف آثار الحرب على الاقتصاد العالمي.

الوضع الحالي يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الدول المنتجة للنفط لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم. الزيادة المتفق عليها، على الرغم من أنها ليست كبيرة، إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وقد تساعد في تخفيف حدة الضغوط على الأسواق في المدى القصير. ومع ذلك، فإن الاستقرار الدائم لسوق النفط يتطلب حلولًا سياسية للأزمات الجيوسياسية القائمة، وتجنب أي تصعيدات إضافية قد تؤثر على الإمدادات.

في سياق متصل، شهدت سوق النفط العالمية تطورات أخرى مهمة في الآونة الأخيرة. ففي الثامن والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتبارًا من بداية شهر مايو/أيار الجاري. وقد بررت الإمارات هذا القرار برغبتها في تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، وتنويع مصادرها الاقتصادية. هذا الانسحاب يمثل تحديًا إضافيًا لتحالف أوبك+، وقد يؤثر على قدرته على التحكم في أسعار النفط في المستقبل.

فالإمارات كانت تعتبر من بين الدول الأكثر التزامًا باتفاقيات الإنتاج، وانسحابها يعني فقدان جزء من القدرة الإنتاجية الجماعية للتحالف. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة قبل أيام عن أن إمدادات النفط العالمية شهدت أكبر تراجع في تاريخها خلال شهر مارس/آذار الماضي، حيث انخفضت بمقدار 10 ملايين و120 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، والتي أدت إلى تعطيل الإنتاج والتصدير من المنطقة.

كما انخفض إنتاج تحالف أوبك+ بمقدار 9 ملايين و360 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 42 مليونًا و390 ألف برميل يوميًا. وشملت التراجعات في الإنتاج دولًا مثل الإمارات والسعودية والعراق وإيران، بالإضافة إلى انخفاض في إنتاج الدول خارج أوبك+. هذه التطورات تؤكد مدى هشاشة سوق النفط العالمية، وتأثرها بالأحداث الجيوسياسية. وفي تطور آخر، شهدت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب تعثرًا.

فقد فشلت الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في باكستان في التوصل إلى اتفاق. وعقب ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي. على الرغم من إعلان طهران إعادة فتح المضيق بعد هدنة مؤقتة، إلا أنها قررت إغلاقه مرة أخرى بعد بدء واشنطن في فرض الحصار البحري. وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة التوترات في المنطقة، وتفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط.

وفي الوقت الحالي، تم تمديد الهدنة دون سقف زمني، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستستأنف وستؤدي إلى حل سلمي للأزمة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة داسال التركية عن عزمها عرض أنظمة طائرات مسيّرة متقدمة في معرض ساها 2026، مما يعكس التطورات التكنولوجية في مجال الدفاع والأمن. كل هذه التطورات مجتمعة تؤثر على سوق النفط العالمية، وتزيد من حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق.

من الضروري متابعة هذه التطورات عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد العالمي





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوبك+ النفط الإنتاج الأسعار اقتصاد إيران الولايات المتحدة سوق النفط الطاقة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيطاليا.. مواليد 2019 الأقل منذ 1861عدد السكان العام الماضي بلغ 60 مليونا و244 ألفا و639 نسمة، مسجلا تراجعا بواقع 188 ألفا و721 نسمة - وكالة الأناضول

Read more »

كورونا.. 8 وفيات في ليبيا و2 بالبحرينكورونا.. 8 وفيات في ليبيا و2 بـ البحرين إجمالي وفيات ليبيا 188، والبحرين 183

Read more »

ترسية مشروع مركز دعم الاستجابة للطوارئ البحرية بقيمة 188 مليون ريالترسية مشروع مركز دعم الاستجابة لــ الطوارئ البحرية بقيمة 188 مليون ريال

Read more »

سجناء من 188 دولة يتنافسون في بطولة غير تقليديةسجناء من 188 دولة يتنافسون في بطولة غير تقليدية

Read more »

انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

Read more »

الإمارات تجلي 188 من المرضى ومرافقيهم من قطاع غزةأعلنت دولة الإمارات إجلاء 188 من المرضى ومرافقهيم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها.

Read more »