أوبك بلس يرفع الإنتاج اليومي بـ188 ألف برميل في يوليو لتثبيت أسواق النفط

أعلنت دول أوبك بلس عن زيادة طوعية في إنتاج النفط بحوالى 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من 1 يوليو، في إطار سعي التحالف لضمان استقرار الأسواق بعد إغلاق مضيق هرمز وتوقعات نمو الطلب العالمي.

أعلنت دول تحالف " أوبك بلس " عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية عبر رفع الإنتاج اليومي بحوالي 188 ألف برميل بدءاً من الأول من شهر يوليو 2026.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الزيادات المتتالية التي اعتمدها التحالف خلال أربعة أشهر متتالية، عقب الاضطراب الناجم عن إغلاق مضيق هرمز الذي أدى إلى انقطاع كبير في تدفقات النفط وإحداث صدمة طاقة على المستوى العالمي. وقد سُجلت الزيادات السابقة بمعدل 206 ألف برميل يومياً في شهري مايو وأبريل، بينما ساهمت خطوة يونيو في تثبيت مستويات الإمداد قبل الانطلاق إلى الزيادة الجديدة في يوليو.

في بيان رسمي صادر عن أمانة منظمة أوبك، أكدت الدول السبع المشاركة - السعودية، روسيا، العراق، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وسلطنة عُمان - التزامها الكامل بالحفاظ على توازن السوق وتجنب التقلبات الحادة. وأوضحت المنظمة أن التعديلات الطوعية التي أُعلنت في أبريل 2023 يمكن دمجها جزئياً أو كلياً بحسب المستجدات على الأرض، مع الحفاظ على مرونة تشغيلية تسمح بزيادة أو إيقاف أو إلغاء أي تعديل إنتاجي في أي وقت.

وقد شددت البيانات على ضرورة "التعويض" عن أي فائض إنتاجي سجل منذ يناير 2024، وتمديد جدول التعويضات حتى نهاية ديسمبر 2026 لضمان استقرار الأسعار وتجنب تراكم المخزونات. كما صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بروسيا بأن "أوبك بلس" يمتلك الأدوات والقدرات اللازمة لمواجهة أي صدمات أو تقلبات قد تطرأ على أسواق الطاقة.

وددّع التحالف إلى عقد لقاء وزاري جديد في الخامس من يوليو لتحديد سياسة الإنتاج لشهر أغسطس، مع التأكيد على أن الاجتماعات الدورية ستُعقد شهرياً لمراجعة أداء السوق ومستويات الامتثال. يأتي هذا القرار في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط، خاصة مع تعافي النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتأثيرات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يعزز أهمية التعاون والتنسيق بين منتجي النفط لضمان توفير إمدادات كافية ومستمرة.

في سياق متصل، شهدت بورصة السعودية (تاسي) تراجعا ملحوظا بلغ 0.56% خلال جلسة الأحد، حيث أغلقت المؤشرات عند مستوى 10,928 نقطة، وتراجعت أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89% تحت ضغط سهم زين السعودية (سهم 10.80 ريال) واتحاد اتصالات (سهم 62.05 ريال). من بين أكبر المتراجعين كان سهم جرير الذي انخفض بنسبة 3.96% إلى 15.54 ريال، يليه سماسكو (6.22 ريال) والمطاحن العربية (46 ريال).

على صعيد الصعود، تصدرت أسهم محطة البناء القائمة بارتفاع إلى 48.58 ريال، تلاه الكابلات السعودية (166 ريال) وأمانة للتأمين (7.39 ريال) حيث سجلت مكاسب بين 5% و7%. تتواصل الأنظار إلى أسواق الطاقة العالمية خلال أسبوع حاسم يبدأ في 8 يونيو، عندما تستعرض العواصم المالية استراتيجيات السياسات النقدية القادمة. وفي الوقت نفسه، يتنافس مستثمرون في أوروبا وبريطانيا على حصص الطرح العام الأولي لشركة الفضاء "سبايس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، ما يعكس تنوع الاهتمامات الاستثمارية في ظل بيئة اقتصادية متقلبة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوبك بلس إنتاج النفط سوق الطاقة الاستقرار الاقتصادي السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«أوبك بلس» يقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليوقررت سبع دول في «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل.

Read more »

أوبك بلس تقر تعديلاً جديداً لإنتاج النفط بـ188 ألف برميل يوميًا بدءًا من يوليو 2026أوبك بلس، بقيادة السعودية وروسيا، تقر تعديلًا في إنتاج النفط بواقع 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من يوليو 2026، مع تمديد تعويض الإنتاج الزائد حتى نهاية ديسمبر 2026

Read more »