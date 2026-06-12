أوبك: الدول المستهلكة تحقق عوائد أكبر من النفط扶手 المنتجة عبر الضرائب

تقرير لأوبك يكشف أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تربح أكثر من دول أوبك عبر فرض ضرائب عالية على المنتجات النفطية، ويظهر إحصائيات تفصيلية عن الفروق في الإيرادات واستراتيجية أوبك+ في adjust الإنتاج.

تناقش تقارير منظمة أوبك حقيقة المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط ، مشيرة إلى أن الدول المستهلكة الكبرى وخاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحقق عوائد أكبر من بيع المنتجات النفط ية بالتجزئة مقارنة بدول أوبك التي تربح من بيع الخام.

تُظهر الإحصائيات أن إيرادات دول التعاون الاقتصادي والتنمية من المشتقات النفطية تبلغ حوالي 2.731 تريليون دولار سنويا، بينما تبلغ إيرادات دول أوبك من صادرات النفط الخام حوالي 644 مليار دولار فقط، بفارق يقارب 2.1 تريليون دولار. يشكل الضرائب جزءا كبيرا من السعر النهائي للوقود في هذه الدول، حيث بلغت حصة الضرائب في الأسعار داخل دول التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 48% في عام 2025، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق.

تؤكد أوبك أن العبء الحقيقي على المستهلكين يكمن في هذه الضرائب المضافة، وليس في سعر الخام نفسه، بينما تتحمل دول أوبك تكاليف الاستكشاف والإنتاج والنقل عند التصدير. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أوبك في تقريرها لشهر يونيو تخفيض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى 970 ألف برميل يوميا، في وقت أعلنت فيه مجموعة أوبك+ عن رفع إنتاجها النفطي في يوليو بمقدار 188 ألف برميل يوميا.

هذه التطورات تعكس ديناميكيات معقدة في سوق الطاقة العالمية، حيث تتداخل عوامل العرض والطلب والسياسات الضريبية لتحديد من يحقق الفائدة الأكبر من تقلبات الأسعار





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