أوبر تتحدى قانون نيويورك الجديد لحماية السائقين وتواجه دعوى قضائية

قامت أوبر برفع دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك للطعن في قانون محلي يمنع إغلاق حسابات السائقين دون مبررات واضحة، معتبرةً أن التشريع يهدد السلامة العامة ويخالف حقوقها الدستورية.

قامت شركة أوبر ، إحدى أكبر منصات النقل التشاركي في العالم، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الولايات المتحدة العليا ضد بلدية نيويورك للطعن في تشريعات محلية جديدة تُعرف باسم "القانون المحلي 52".

يهدف هذا القانون إلى منع شركات النقل التشاركي من إغلاق أو تعطيل حسابات السائقين بصورة عشوائية أو دون مبرر واضح، مع استثناءات محدودة تشمل حالات الاحتيال، العنف، التحرش أو أي مخالفات جسيمة أخرى. وتؤكد أوبر أن هذا التشريع يعرقل قدرتها على الحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة العامة، حيث يُجبرها على إبقاء سائقين قد يشكلون خطرًا على الركاب على منصتها، وهذا يتعارض مع مبدأها الأساسي في حماية المسافرين وضمان جودة الخدمة.

كما تدعي الشركة أن المتطلبات القانونية الجديدة، مثل إلزامها بإشعار السائق قبل إيقاف حسابه بأربعة عشرة يوماً في بعض الحالات، تُقيد حرية اتخاذ القرار وتُخالف الضمانات الدستورية للمنصات الرقمية في حقها في التقاضي العادل وتطبيق سياسات داخلية مناسبة. تستند أوبر في مواقفها القانونية إلى عدة حجج، أولها أن القانون المحلي 52 يُعرّف مفهوم "السبب الاقتصادي المشروع" بصورة غامضة، ما يجعل من الصعب على الشركة تبرير إيقاف حسابات السائقين الذين لا يدرون إيرادات كافية أو الذين لا يتبعون معايير معينة تفرضها الشركة داخليًا.

وتُضيف أوبر أن هذه الصياغة قد تُجبرها على الاستمرار في التعامل مع سائقين لا يرغبون في البقاء على المنصة، ما قد يرفع من تكاليفها التشغيلية ويؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين. ثانياً، تُشير الشركة إلى أن القانون لا يضع حدودًا واضحة للخطوات التي يتعين عليها اتخاذها في حالات المخالفات غير الجسيمة، مما يخلق حالة من عدم اليقين التشغيلي وقد يؤدي إلى إعاقة قدراتها على اتخاذ إجراءات سريعة عند ظهور سلوكيات غير مقبولة.

من جانبها، ترفض بلدية نيويورك تعديل أو إلغاء هذا التشريع، مؤكدةً أن الهدف الأساسي منه هو حماية السائقين الذين يعتمدون على تطبيقات النقل كمصدر رئيسي للدخل، وضمان حقوقهم في الحصول على إشعار مسبق وإجراءات شفافة قبل اتخاذ أي خطوة إيقافية. وتتهم المدينة أوبر بمحاولة تقويض القوانين المحلية التي صُممت لضمان المساواة والعدالة في سوق العمل المتغيّر.

وتؤكد السلطات أن القانون سيُطبق اعتبارًا من 28 يوليو القادم، وستستمر المدينة في الدفاع عن التشريع أمام المحاكم، مؤكدةً على أهمية توفير أطر قانونية تحافظ على الأمن وسلامة جميع المشاركين في نظام النقل التشاركي. في الوقت نفسه، تشجع الحكومة المحلية على الحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول وسط تُلبي احتياجات السائقين، وتضمن سلامة الركاب، وتراعي القدرة التشغيلية لشركات النقل





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