أوباما يرد على انتقادات ترامب للاتفاق النووي مع إيران

تحدث باراك أوباما عن الاتفاق النووي الذي علمته إيران في 2015، واستمر في الدفاع عن نجاحه في مواجهة الانتقادات المتكررة من الرئيس دونالد ترامب. على الرغم من عدم حجب التهديدات بقتل عدد كبير من الناس أو إغلاق مضيق هرمز أو استخدام الصواريخ، إلا أن أوباما نفى ردود الفعل السلبية، وقال إن هدفه هو الاحتفاظ بالبرنامج النووي الإيراني المدني لتوليد الطاقة، ولم يكن هناك أي خلاف في ذلك حتى تغيير النظام في إيران.

وقال أوباما في فيديو نُشر حديثاً من مقابلة له في برنامج "ذا ليت شو مع ستيفن كولبير" تم تسجيلها الأسبوع الماضي: "لا جدال في نجاحه، ولم نضطر إلى قتل عدد كبير من الناس أو إغلاق مضيق هرمز". وأضاف: "سعينا جاهدين للتفاوض على اتفاق دبلوماسي يُخرج اليورانيوم المخصب من إيران، ويضمن عدم تمكنهم من امتلاك سلاح نووي دون علمنا، ويحظى بموافقة دولية، ويضع آليات لإنفاذه والتحقق منه، ونجحنا في ذلك دون إطلاق صاروخ واحد".

وتابع: "تمكنا من إخراج 97% من اليورانيوم المخصب لديهم، وتمكنوا من الحفاظ على برنامج نووي مدني متواضع لتوليد الطاقة". وقال أوباما مزاحاً: "لقد قال ببساطة إنه لم ينجح لأنني أنا من فعلتها، وهذا جيد، يبدو أن هذا أصبح نمطاً، لكن لم يكن هناك أي شخص جاد ومستقل ليقول إنه لم ينجح فيما يتعلق بالبرنامج النووي، أما إذا كان هدفك هو تغيير النظام في إيران، حسناً، لم يكن هذا هو هدف الاتفاق"لم نضطر لقتل الناس أو إغلاق هرمز". أوباما يرد على انتقادات ترامب للاتفاق النووي مع إيرا





