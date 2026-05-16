أهم ميزات ساعة Huawei Watch Buds 2 الجديدة: شاشتها المتحركة وسماعاتها اللاسلكية القابلة للشحن

أكثر ما يميز ساعة Huawei Watch Buds 2 الجديدة هو شاشتها المتحركة والتي تحمل أسفلها سماعات لاسلكية صغيرة يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الصوتية والاستماع للموسيقى، إذ يمكن شحن هذه السماعات من الساعة مباشرة.

حصلت الساعة على هيكل أنيق التصميم مصنوع من التيتانيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (47/47/14.7) ملم، وزنه 54.5 غ. شاشتها أتت LTPO AMOLED بمقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 310 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 3000 nits، ما يجعل استخدام الساعة مريحا في الأماكن المفتوحة وتحت ضوء الشمس. تعمل الساعة بنظام HarmonyOS، ودعمتها هواوي بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم.

جهّزت الساعة أيضا بتطبيقات وبرامج مختلفة لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم، وزودتها هواوي ببطارية Li-Ion بسعة 410 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي.





