أهمية التمارين الرياضية والعلاج الطبيعي في مكافحة التهاب المفاصل

تقرير مفصل يتناول دور النشاط البدني في تحسين حركة المفاصل وتخفيف الآلام المزمنة، مع تصحيح المفاهيم الخاطئة حول تآكل المفاصل وتفضيل العلاج الطبيعي على التدخلات الجراحية.

يعتبر التهاب المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعاً التي تؤثر على الملايين حول العالم، حيث يتسبب في آلام مبرحة وتيبس في المفاصل يحد من قدرة الإنسان على ممارسة أنشطته اليومية بشكل طبيعي.

يعاني المصابون، سواء كان ذلك بسبب الفصال العظمي أو أنواع أخرى من الالتهابات، من حالة من العجز الحركي التي تدفعهم غالباً إلى اختيار الراحة التامة أو الاعتماد المفرط على المسكنات ومضادات الالتهاب لتقليل الشعور بالألم. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن هذا النهج قد يكون خاطئاً في كثير من الأحيان، لأن السكون يؤدي إلى زيادة تيبس المفاصل وضعف العضلات المحيطة بها، مما يفاقم الحالة بدلاً من علاجها.

من هنا تبرز أهمية التمارين الرياضية والعلاج الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية العلاج طويلة الأمد، حيث تساهم هذه الأنشطة في تحسين المرونة وتخفيف الضغط عن المفاصل المتضررة بشكل مستدام. هناك اعتقاد شائع وخاطئ ساد لسنوات طويلة مفاده أن التهاب المفاصل هو مجرد عملية تآكل ميكانيكي للمفصل، وأن الحركة المستمرة تؤدي إلى زيادة هذا التآكل وتسرع من تلف الغضاريف. لكن الأبحاث الحديثة، كما أوضحت أخصائية العلاج الطبيعي كلودا تومي من جامعة ليمريك، تؤكد أن هذه النظرة قاصرة وغير دقيقة.

فالحالة في الواقع هي تفاعلات بيولوجية وكيميائية معقدة تشمل الجسم بأكمله، ولا تقتصر على نقطة التآكل فقط. وبناءً على ذلك، فإن الحركة المدروسة والمنظمة لا تضر المفصل، بل على العكس تماماً، فهي تعمل على تقويته من خلال دعم الأنسجة الرخوة والأربطة والعضلات المحيطة به، مما يخلق درعاً واقياً يقلل من الاحتكاك المباشر.

علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن النشاط البدني المنتظم يساعد في خفض مستويات الالتهاب العامة في الجسم، وقد يساهم في تحسين العمليات التمثيلية والهرمونية التي تؤثر بشكل مباشر على تطور المرض وتطور استجابة الجسم له. وفيما يتعلق بأنواع التمارين الأكثر فاعلية، يميل الدليل العلمي إلى أن التمارين الهوائية هي الخيار الأمثل للبداية. فالمشي السريع، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية توفر تحسناً ملموساً في وظائف المفاصل وتقليل الشعور بالألم خلال أسابيع قليلة من الالتزام.

السباحة على وجه الخصوص تعتبر مثالية لأن الماء يقلل من وزن الجسم والضغط الواقع على المفاصل، مما يسمح بحرية حركة أكبر دون الشعور بالألم المعتاد. وبالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية أنشطة مثل اليوغا والبيلاتس التي تركز على التوازن والمرونة والقوة الجوهرية للجسم، جنباً إلى جنب مع تمارين المقاومة التي تهدف إلى بناء كتلة عضلية تدعم المفاصل وتخفف عنها العبء.

إن السر الحقيقي للنجاح في هذه العلاجات يكمن في الاستمرارية وتصميم برنامج رياضي يتناسب مع الحالة الصحية الفردية لكل مريض، بحيث يتم تجنب الإجهاد المفرط الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ومن المثير للقلق أن العديد من المرضى لا يتم توجيههم إلى أخصائيي العلاج الطبيعي في المراحل الأولى من المرض، بل يتم دفعهم مباشرة نحو الخيارات الجراحية المعقدة. هذا التوجه أثار انتقادات واسعة من المختصين الذين يرون أن الجراحة يجب أن تكون الملاذ الأخير بعد استنفاد كافة الوسائل التحفظية.

إن إهمال دور التمارين الرياضية كعلاج أساسي يمثل خسارة كبيرة للمرضى، حيث يمكن أن تكون التمارين في كثير من الحالات أكثر فاعلية واستدامة من الحقن الموضعية أو العلاجات الدوائية التي تسكن الألم مؤقتاً دون معالجة السبب الجذري أو تحسين الوظيفة الحركية للمفصل المصاب. وفي سياق متصل، تشير الدكتورة داريا كوسيفيتش، أخصائية الروماتيزم، إلى أن التغيرات الموسمية، خاصة في فصل الربيع، قد تلعب دوراً في ظهور أو زيادة آلام المفاصل، سواء كان ذلك نتيجة للتحول المفاجئ في نمط الحياة والنشاط أو بسبب بعض العدوى الفيروسية الموسمية التي تؤثر على الجهاز المفصلي.

لذا، فإن تبني نمط حياة نشط وشامل لا يقتصر فقط على علاج المرض، بل يمتد ليشمل الوقاية منه وتعزيز الصحة العامة للجسم، مما يقلل من احتمالية التدهور الحركي ويضمن حياة أكثر استقلالية وجودة للمصابين بالتهاب المفاصل، ويقلل من حاجتهم المستمرة للتدخلات الطبية المكثفة





