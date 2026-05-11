أهلي يحقق فوزا متأخرا على التعاون بهدفين لهدف في الدوري السعودي لكرة القدم

عزز فريق ال أهلي موقعه في المركز الثالث ب الدوري السعودي لكرة القدم ، بعدما حقق فوز ا متأخرا أمام مضيفه التعاون ب هدفين لهدف ، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

الفوز هو الثالث تواليا للأهلي والثلاثون في البطولة، ليرفع رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بنقطتين عن الهلال الثاني، الذي يحل ضيفا على النصر الثلاثاء، ومتقدما بفارق 4 نقاط أمام القادسية صاحب المركز الرابع. في المقابل، تجمد رصيد التعاون، القادم من فوزا عريض على الشباب بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية، عند 52 نقطة بتلقيه خسارته العاشرة هذا الموسم، في المركز السادس بفارق الأهداف خلف الاتحاد الخامس.

أنهى الراقي الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، إذ افتتح المهاجم الإنجليزي إيفان توني التسجيل في الدقيقة 18، بضربة رأس متقنة مستفيدا من تمريرة البلجيكي ماتيو داماس العرضية ليحولها في الشباك. وواصل إيفان توني صدارته للائحة هدافي البطولة بوصوله للهدف 31 هذا الموسم بفارق هدفين أمام المكسيكي جوليان كينيونيس، لاعب القادسية، و5 أهداف أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وفي الشوط الثاني، دخل التعاون بضغط هجومي مكثف ونجح في إدراك التعادل بتسديدة منخفضة من أنجيلو فولغيني من كاليدونيا الجديدة في الدقيقة 55، وكاد يسجل التقدم بعد فاصل رائع من المراوغات، لكن عبد الرحمن الصانبي، حارس الأهلي، تصدى لتسديدته. وحسم البرازيلي روجر إيبانيز نتيجة الفوز لبطل آسيا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، عندما استغل ركلة ركنية من رياض محرز، ليحولها برأسية متقنة في الشباك، مؤمنا فوز فريقه باللقاء





