أنغكور وات.. تحفة الخمير الهندسية ورمز كمبوديا الوطني

مجمع معابد أنغكور وات، الذي تحول من معبد هندوسي إلى رمز سياحي وثقافي عالمي، يتربع في شمال غرب كمبوديا كأكبر مجمع ديني في العالم وأحد أهم مواقع التراث. يُظهر تاريخه الممتد لتسعة قرون عظمة حضارة الخمير، كما يجذب ملايين الزوار لمشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي تتصدر العلم الكمبودي.

تحول مجمع معابد أنغكور وات من معبد هندوسي حجري بني قبل حوالي 900 عام إلى أحد أشهر المواقع الأثرية والسياحية في العالم. خضع المجمع خلال القرن العشرين لمشاريع ترميم واسعة بعد أن غطته النباتات وتهدمت أجزاء منه، حيث بذلت جهود كبيرة لإزالة الغطاء النباتي وإنقاذ الأبنية المهددة بالانهيار.

يقع المجمع في شمال غرب كمبوديا near مدينة سيام ريب، ويشكلtoday القلب النابض للسياحة الكمبودية وأحد أهم مواقع التراث العالمي. يُعتبر أبرز شاهد على حضارة الخمير التي حكمت مناطق واسعة في جنوب شرق آسيا. يبلغ طول تاريخه حوالي تسعة قرون، ويجذب ملايين الزوار سنوياً لاكتشاف روعة هندسته المعمارية ومشاهدة شروق الشمس خلف أبراجه الحجرية التي أصبحت رمزاً وطنياً يتوسط العلم الكمبودي، مما يعكس مكانته التاريخية والثقافية والوطنية لدى الشعب الكمبودي





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أنغكور وات كمبوديا حضارة الخمير التراث العالمي السياحة الثقافية

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