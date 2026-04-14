أنطاليا: قضبان حديدية تخترق سيارة وتحولها إلى "سهام".. ونجاة بأعجوبة

في حادثة مروعة بأنطاليا، اخترقت قضبان حديد إنشائية زجاج سيارة أثناء سيرها، مما أسفر عن إصابات طفيفة ونجاة بأعجوبة. السلطات تحقق في ملابسات الحادث وتدعو إلى تشديد الرقابة على شركات النقل.

14 أبريل 2026 - 06:51 | آخر تحديث 14 أبريل 2026 - 06:51 شهدت مدينة أنطاليا التركية حادث ة مروعة كادت أن تتحول إلى كارثة حقيقية، عندما اخترقت قضبان حديد إنشائية زجاج سيارة بشكل مفاجئ، محولة إياه إلى 'سِهام' مدمرة. وقع ال حادث في منطقة مانافغات، حيث انزلقت حمولة حديدية من شاحنة كانت تسير على الطريق، لتخترق الزجاج الأمامي ل سيارة كانت خلفها مباشرة، وتدخل إلى داخلها بشكل خطير ومفاجئ. رغم قوة الاصطدام وكون المشهد يبدو كأنه مستوحى من أفلام الرعب، نجى شخصان كانا داخل ال سيارة من الموت بأعجوبة، حيث لم يتعرضا سوى ل إصابات طفيفة، مما يُظهر عناية الله ورحمته في هذه اللحظات العصيبة.

تفاصيل الحادث، التي بدأت في صباح يوم عادي على طريق ديمقراطية بولفاري، بدأت عندما اضطرت شاحنة محملة بكمية كبيرة من القضبان الحديدية إلى التوقف بشكل مفاجئ عند أحد التقاطعات. هذا التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى عدم تأمين الحمولة بشكل صحيح، تسبب في تحرك القضبان الثقيلة وانطلاقها بسرعة هائلة نحو السيارة التي كانت تسير خلف الشاحنة مباشرة. ونتيجة لذلك، اخترقت القضبان الحديدية الزجاج الأمامي للسيارة، وتوغلت في المقصورة، مما عرض السائق والراكب للخطر المحدق، ولكن العناية الإلهية تدخلت مرة أخرى لتقيهم الإصابات الخطيرة، واقتصرت الأضرار على إصابات طفيفة.

بعد الحادث المروع، وثقت كاميرات المراقبة في أحد المواقع القريبة تفاصيل الحادثة بالكامل، وعرضت لحظة ارتطام الحديد بالسيارة وتوقفها المفاجئ، مما أثار صدمة وذهول كل من شاهد المشهد. الفيديو أظهر بوضوح كيف اخترقت القضبان الزجاج الأمامي وتحطمت داخله، وكيف كاد الحادث أن يتسبب في كارثة حقيقية. بعد ذلك، سارع المسعفون إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. السلطات التركية باشرت على الفور تحقيقاً واسعاً للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه، بالإضافة إلى التحقق من مدى التزام السائق والشركة المشغلة للشاحنة بمعايير السلامة وتأمين الحمولة. تم استدعاء سائق الشاحنة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية، وستقوم السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بناءً على نتائج التحقيق. الحادث سلط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة في نقل البضائع، خاصة تلك التي تحمل مواد خطرة أو ثقيلة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

من ناحية أخرى، أثار الحادث نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن صدمتهم وذهولهم من المشهد، وأشادوا في الوقت نفسه بالعناية الإلهية التي أنقذت حياة الشخصين الموجودين في السيارة. كما طالب العديد منهم بضرورة تشديد الرقابة على شركات النقل والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين. هذا الحادث يُعد بمثابة جرس إنذار يدعو إلى اليقظة والاحتياط، ويؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية في كل الأوقات. ويسلط الضوء على ضرورة التفكير ملياً في الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات. الحادثة تذكرنا بمدى هشاشة الحياة، وبأهمية تقدير النعم التي نتمتع بها، وشكر الله على رحمته التي تشملنا في كل لحظة. إن هذا الحادث المروع يترك فينا أثراً بالغاً، ويدعونا إلى التفكير والتأمل في قيم الحياة، وكيف يمكننا أن نكون أكثر حرصاً على سلامة أنفسنا والآخرين





أنطاليا حادث قضبان حديدية سيارة إصابات نجاة تحقيق سلامة تركيا مرور

