أنسنة المدن: رؤية سعودية جديدة لجودة الحياة والصحة العامة

استكشاف مفهوم أنسنة المدن في السعودية وكيف يمثل استثمارًا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مع التركيز على دوره في تحقيق رؤية 2030 وتعزيز جودة الحياة.

لطالما نظرنا إلى المدينة بصفتها مجرد غابات من الخرسانة وشبكات من الطرق، لكن الرؤية السعودية الحديثة أعادت تعريف المدينة لتصبح كائنًا حيًا، يتنفس مع سكانه ويؤثر في صحتهم النفسية والجسدية.

اليوم، نحن أمام مفهوم أنسنة المدن الذي يتجاوز التجميل العمراني ليكون بمثابة روشتة طبية وقائية ترفع جودة الحياة وتصون صحة الإنسان. بصفتي طبيبًا يراقب أثر البيئة في الجسد، وأديبًا يقرأ روح المكان، أرى أن تحويل مدننا إلى فضاءات صديقة للإنسان هو أعظم استثمار صحي. حين نرى المسار الرياضي في الرياض أو واجهات جدة البحرية، نحن لا نرى مجرد مسارات للمشاة، بل علاجًا حقيقيًا لأمراض العصر.

فالمساحات الخضراء والمفتوحة ليست ترفًا، بل هي مضادات حيوية طبيعية ضد العزلة الاجتماعية والاكتئاب الذي تفرضه حياة المدن الصاخبة. تخبرنا الأرقام الطبية أن الخمول البدني هو المحرك الأول لأمراض السكري والسمنة. وهنا يأتي دور أنسنة المدن كجزء من رؤية 2030؛ فتشجيع المشي وركوب الدراجات وتهيئة الأماكن لممارسة النشاط البدني، يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات وخفض الإنفاق الصحي.

إنها سياسة الوقاية خير من العلاج لكنها مطبقة على مستوى تخطيط المدن، حيث تصبح المدينة شريكا للطبيب في رحلة الحفاظ على صحة المواطن. أنسنة المدن هي الرسالة الأعمق لجودة الحياة؛ إنها تجعل من مدننا مكانًا لا نعيش فيه فحسب، بل نعيش به ومعه. نحن اليوم لا نبني مبانٍ شاهقة فقط، بل بيئة صحية، ملهمة، ومستدامة، تليق بإنسان هذا الوطن وتضمن له مستقبلًا يكون فيه الجسد سليمًا والروح مطمئنة.

هذا التحول يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الجوانب المادية لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والنفسية. يجب أن تكون المدن مصممة لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. إن مفهوم أنسنة المدن لا يقتصر على توفير المساحات الخضراء والمرافق الرياضية، بل يشمل أيضًا تصميم المباني والشوارع بطريقة تشجع على التفاعل الاجتماعي وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع.

يجب أن تكون المدن أماكن آمنة ومريحة ومرحبة بالجميع، حيث يمكن للناس أن يعيشوا ويعملوا ويلعبوا ويتعلموا في بيئة صحية ومستدامة. هذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير في مجال تخطيط المدن المستدامة. يجب أن نتبنى أحدث التقنيات والابتكارات لإنشاء مدن ذكية ومرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية. إن مستقبل مدننا هو مستقبلنا جميعًا، وعلينا أن نعمل معًا لخلق مدن صحية ومستدامة ومزدهرة للأجيال القادمة.

هذا التحول ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لضمان رفاهية وسعادة مواطنينا





