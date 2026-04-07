أندية الصندوق تتسابق مع الزمن للحصول على شهادة الكفاءة المالية

تسعى أندية الصندوق الأربعة جاهدة لاستيفاء شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية لموسم 2027-2026، مع تحديد وزارة الرياضة موعدًا نهائيًا لتسوية الالتزامات المالية.

علمت مصادر «عكاظ» أن الأندية الأربعة التابعة للصندوق تستبق الزمن لتلبية متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية للمرحلة الأولى من الموسم الرياضي 2027-2026 لأندية دوري روشن السعودي، و دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وتسعى هذه الأندية جاهدةً لإغلاق جميع القضايا المالية التي صدرت فيها أحكام من غرفة فض المنازعات. يأتي هذا في ظل تحديات مالية متزايدة تواجهها الأندية الرياضية في المملكة، حيث يتطلب الحصول على شهادة الكفاءة المالية الوفاء بعدد من الشروط الصارمة.

هذه الشروط تشمل تسوية جميع الالتزامات المالية المتعلقة بأنشطة رياضية مختلفة، ودفع رواتب موظفي النادي، بالإضافة إلى تسديد المستحقات المالية للقضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية حتى تاريخ 30 أبريل 2026، وكذلك القضايا المنظورة والتي صدرت فيها أحكام نهائية حتى 30 يونيو 2026، مع استثناء نشاط كرة القدم. يعكس هذا التوجه حرص وزارة الرياضة على تعزيز الاستقرار المالي للأندية وضمان التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الرياضي. وتعمل الأندية حاليًا على تسريع وتيرة العمل لتلبية هذه المتطلبات قبل الموعد النهائي المحدد، وذلك لتجنب أي عقوبات محتملة قد تؤثر على مشاركتها في المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الحفاظ على الدعم المالي المقدم من وزارة الرياضة. وتشمل هذه العقوبات حرمان النادي من شهادة الكفاءة المالية، مما يؤدي بدوره إلى حرمانه من دعم مبادرة الحوكمة في الربع الذي يلي فترة الحصول على هذه الشهادة. من المتوقع أن يشهد هذا الفترة نشاطًا مكثفًا من قبل إدارات الأندية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان استيفاء جميع الشروط في الوقت المحدد. يعتبر الحصول على شهادة الكفاءة المالية أمرًا بالغ الأهمية للأندية، حيث يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والجهات الراعية، بالإضافة إلى تحسين الصورة العامة للأندية وتعزيز سمعتها. تسعى وزارة الرياضة إلى تحقيق التوازن بين دعم الأندية وتطبيق معايير صارمة لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع الرياضي. حددت وزارة الرياضة يوم الثلاثاء 5 مايو 2026 كآخر موعد لاستقبال المطالبات المالية ضد الأندية الرياضية. هذا الموعد النهائي يشير إلى فترة حاسمة للأندية، حيث يجب عليها إكمال جميع الإجراءات اللازمة قبل هذا التاريخ لتجنب أي عواقب سلبية. ويُظهر هذا الإجراء التزام وزارة الرياضة بتطبيق معايير صارمة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الحوكمة في الأندية. يعكس هذا الإجراء التوجه العام نحو تطوير القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التركيز على الاستدامة المالية والشفافية. يتطلب هذا التحول تعاونًا وثيقًا بين الأندية ووزارة الرياضة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وتهدف وزارة الرياضة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء قطاع رياضي قوي ومستدام، قادر على المنافسة على المستويات الإقليمية والدولية. تؤكد هذه الجهود على التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030، والتي تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع الرياضة كجزء أساسي من التنمية الشاملة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أندية الصندوق شهادة الكفاءة المالية دوري روشن دوري يلو وزارة الرياضة

United States Latest News, United States Headlines

