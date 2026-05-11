أمير المدينة المنورة يدشن ملتقى وعد لتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات المهنية

تدشين ملتقى وعد في المدينة المنورة بهدف توفير آلاف الفرص التدريبية وتعزيز جاهزية الشباب السعودي لسوق العمل تماشياً مع رؤية 2030.

شهدت منطقة المدينة المنورة حدثاً تنموياً بارزاً بتدشين أمير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز لملتقى المهارات والتدريب الذي يحمل اسم وعد، وذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وفي إطار تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وقد أكد الأمير سلمان بن سلطان خلال كلمته الافتتاحية أن الاستثمار في تنمية المهارات وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو ركيزة استراتيجية أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، حيث يهدف هذا التوجه إلى بناء جيل سعودي مسلح بالقدرات والمعارف الحديثة التي تمكنه من مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية التي تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.

كما أشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع تنمية القدرات البشرية، معتبراً أن ملتقى وعد يمثل ترجمة فعلية لتوجهات الدولة في تمكين أبناء وبنات الوطن من اكتساب مهارات نوعية ترفع من جاهزيتهم للتنافسية المحلية والدولية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة ورفع كفاءة رأس المال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية للمملكة. ومن جانبه، استعرض الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الأبعاد الاستراتيجية لهذا الملتقى، موضحاً أنه يمثل المحطة الختامية لسلسلة ملتقيات وعد المناطقية التي جابت مختلف مناطق المملكة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الفرص التدريبية المتاحة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية اكتساب المهارات المهنية والتقنية، وربط المستفيدين بشكل مباشر بالمبادرات والبرامج الوطنية التي تدعم التطوير المهني المستمر. وأضاف أبو ثنين أن الوزارة تعمل بدؤب على تطوير منظومة متكاملة وشاملة للمهارات والتدريب من خلال إطلاق مبادرات وطنية رائدة وتوسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، لضمان تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الواعدة والقطاعات ذات النمو المرتفع.

وكشف سعادته عن طموح المبادرة في نسختها الثانية، حيث تستهدف تقديم ما يصل إلى ثلاثة ملايين فرصة تدريبية على مستوى المملكة بحلول عام 2028، وهو رقم يعكس حجم التحدي والرغبة في إحداث نقلة نوعية في مهارات القوى العاملة الوطنية. كما قدم الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، وكيل الوزارة للمهارات والتدريب، عرضاً تفصيلياً حول أطر تطوير منظومة المهارات والتوجهات المستقبلية للوظائف المطلوبة، مع عرض مرئي يوثق المنجزات التي تحققت عبر حملة وعد في مختلف المناطق.

وفي سياق متصل، شهد الملتقى تحركاً عملياً ملموساً من خلال رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لتوقيع ست عشرة اتفاقية تعاون استراتيجية مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، وهي اتفاقيات تهدف في جوهرها إلى توسيع مظلة الفرص التدريبية المقدمة لسكان المنطقة، وتعزيز التكامل والانسجام بين كافة الجهات المعنية بتنمية المهارات. وقد توجت هذه الجهود بإطلاق خمسين ألف فرصة تدريبية مخصصة لأبناء وبنات منطقة المدينة المنورة حتى عام 2028، وهي فرص صممت بعناية لترتبط بالاحتياجات التنموية والاقتصادية للمنطقة وبما يتوافق مع المزايا النسبية التي تتمتع بها المدينة المنورة.

ولم يقتصر الملتقى على الاتفاقيات الرسمية، بل تضمن حزمة من الفعاليات النوعية التي لامست احتياجات المستفيدين، حيث تم تنفيذ ست عشرة ورشة تدريبية حضورية ركزت على المسارات المهنية الحديثة، بالإضافة إلى تقديم مائتي استشارة مهنية عبر تسع وثلاثين جلسة استشارية متخصصة شارك فيها ثلاثة عشر مستشاراً خبيراً، بهدف تقديم الإرشاد والتوجيه المهني الدقيق وتمكين الشباب من اختيار مسارات التطوير التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم. واختتم الملتقى فعالياته بجولة تفقدية قام بها سمو أمير المنطقة في المعرض المصاحب، حيث اطلع على أحدث الخدمات التي يقدمها شركاء الملتقى والبرامج التدريبية المبتكرة.

وقد لفت الانتباه استخدام تقنيات الواقع المعزز في الأنشطة التفاعلية المقدمة للمستفيدين، مما يعكس دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدريب والتوجيه المهني. هذا التكامل بين الوزارة والقطاعين العام والخاص يبرهن على وجود رؤية موحدة تهدف إلى جعل المهارات هي العملة الأساسية في سوق العمل الحديث، حيث لم يعد الاعتماد على الشهادات الأكاديمية وحدها كافياً، بل أصبح امتلاك المهارة الفعلية والقدرة على التطبيق هو المعيار الحقيقي للنجاح المهني.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الرعاة والشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث، تأكيداً على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم بناء الإنسان السعودي وتأهيله لقيادة المستقبل في ظل رؤية وطنية طموحة تسعى لتحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية تعتمد على المعرفة والابتكار





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رؤية 2030 ملتقى وعد المدينة المنورة التدريب المهني الكفاءات الوطنية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »