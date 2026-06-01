أميركا وإيران تتبادلان الضربات وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب

تبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية جديدة، حيث قصفت واشنطن مواقع إيرانية ردًا على إسقاط مسيرة أميركية، فيما استهدف الحرس الثوري قاعدة أميركية في الكويت، مما يهدد جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة و إيران تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث تبادل الجانبان ضربات جوية في الأيام الأخيرة، مما يهدد جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها شنت غارات على مواقع عسكرية إيرانية ردًا على إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز إم كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية. وأكدت القيادة في بيان لها أن الطائرات المقاتلة الأميركية دمرت دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين كانت تشكل تهديدًا واضحًا للسفن المارة في المياه الإقليمية. هذا الهجوم يأتي في إطار استراتيجية واشنطن لردع ما تصفه بالأنشطة العدائية الإيرانية، مع استمرار المحادثات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أنه استهدف قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن هجوم على جنوب إيران، دون تحديد القاعدة بدقة. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن الدفاعات الجوية في الكويت، حيث توجد قاعدة أميركية رئيسية، تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في أنحاء البلاد دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتوسط دول مثل قطر وعمان لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن التصعيد الأخير يزيد من تعقيد المفاوضات ويضع المنطقة على حافة مواجهة أوسع. وتعكس هذه الهجمات المتبادلة استمرار حالة التوتر بين القوتين، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة. ويشير مراقبون إلى أن تبادل الضربات قد يكون جزءًا من استراتيجية كل طرف لتعزيز موقعه التفاوضي، إلا أن المخاوف تتزايد من خروج الأمور عن السيطرة.

وقد دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس، محذرين من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة. وتستمر التحركات العسكرية في الخليج العربي، مع نشر سفن حربية إضافية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تبدو متعثرة في ظل تمسك كل طرف بشروطه





