أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لغرفة القصيم ويثمن جهودها في دعم التنمية

استقبل أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لغرفة القصيم لعام 2025، وأشاد بالجهود المبذولة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مع استعراض أخبار أخرى مثل تحقيق قطاع المياه للمحتوى المحلي المستهدف، وجهود أمانة جدة والمنطقة الشرقية في تحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى فعاليات ملتقى البحر الأحمر للتطوير والتدريب، ومنح وسام الملك عبدالعزيز للمتبرعين بالأعضاء.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ علي المقبل والأمين العام للغرفة الأستاذ محمد الحنايا. وقد تسلّم سموه التقرير السنوي للغرفة لعام 2025م، واطلع على ما تضمنه التقرير من جهود ومستهدفات أسهمت في دفع الحركة التجارية و الاستثمار ية في المنطقة، وعكست حجم الحراك التنموي الشامل الذي تشهده منطقة القصيم في مختلف المجالات.

وبارك سمو أمير القصيم ما تحقق من مؤشرات إيجابية في قطاع الأعمال، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع الحيوي بوصفه شريكًا إستراتيجيًا فاعلًا في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة في تحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة، وفي تعزيز ريادة الأعمال ودعم مشاريع الجذب والاستثمار، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب من الجنسين وتأهيلهم لسوق العمل المتغير والمتجدد. كما استمع سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى إيجاز تفصيلي قدمه رئيس الغرفة حول أبرز ما تحقق خلال عام 2025م من أعمال ومبادرات نوعية قامت بها إدارات الغرفة المختلفة، شملت إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة ودورها في استقطاب رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز قطاع المال والأعمال في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، إلى جانب تنفيذ البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية المكثفة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات العمل الحر والاعتماد على الذات. وتناول العرض أيضًا الدور المحوري الذي تقوم به الغرفة في إقامة ورعاية الفعاليات والمهرجانات والمناسبات الوطنية والسياحية والترفيهية، وما تقدمه من دعم ومساندة لإبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها منطقة القصيم، وتسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا. من جهته، عبّر رئيس غرفة القصيم، الأستاذ علي المقبل، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم على ما تحظى به الغرفة من دعم واهتمام متواصل، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر المباشر والفعال في تحقيق مستهدفات الغرفة وتعزيز دورها التنموي البارز في خدمة قطاع الأعمال في المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال. وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن تحقيق قطاع المياه في المملكة نسبة 66.10% في المحتوى المحلي بنهاية العام المالي 2025م، متجاوزًا بذلك المستهدف المحدد لهذا العام، مما يعكس التقدم الكبير في توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع المياه. وفي سياق آخر، سجلت أمانة محافظة جدة حضورًا ميدانيًا مكثفًا في معالجة الأنشطة التجارية المخالفة داخل الأحياء السكنية، من خلال حملات رقابية مكثفة امتدت على نطاق واسع، بهدف الحفاظ على سلامة السكان وراحة قاطني الأحياء السكنية، وضمان تطبيق الأنظمة واللوائح البلدية، وتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع. وعلى صعيد آخر، سجّلت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الأول من عام 2026 إنجازات حضرية بارزة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، ضمن حزمة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز جماليات المدن والواجهات البحرية. بالإضافة إلى ذلك، تحتضن مدينة جدة خلال يومي 8 و9 مايو المقبل فعاليات 'ملتقى البحر الأحمر للتطوير والتدريب 2026'، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات التطوير والتدريب، لمناقشة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي. وفي خبر آخر، التقى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بمكتبة الملك فهد الوطنية، حيث بحث مع مسؤولي المكتبة سبل تعزيز دور المكتبة في دعم البحث العلمي والثقافة والمعرفة، وتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين. و في خبر هام، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة ممن تبرعوا بأحد أعضائهم الرئيسة، وذلك تقديرًا لجهودهم الإنسانية النبيلة وعطاءهم السخي في إنقاذ الأرواح، وتأكيدًا على قيم التكافل والتراحم في المجتمع السعودي





