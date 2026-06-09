أمير المدينة المنورة يعلن تدشين مشاريع تعليمية بقيمة تفوق 300 مليون ريال لتعزيز رؤية 2030

أعلن الأمير سلمان بن سلطان عن افتتاح أكاديمية طويق التقنية، والمدرسة المركزية للتعليم الإلكتروني، ومدرسة الموهوبين الرياضية، ومجموعة من المجمعات والمدارس الحديثة في المدينة المنورة، في إطار دعم رؤية 2030 وتوسيع فرص التعليم لجميع الفئات.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن الدعم المستمر لقطاع ال تعليم من قبل القيادة الرشيدة يعكس إيمان المملكة العميق بأهمية الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية.

وأوضح سموه أن تطوير البيئة التعليمية ورعاية المواهب المتميزة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبناء أجيال قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. جاء ذلك خلال حفل تدشين مجموعة من المنشآت التعليمية في المنطقة، منها أكاديمية طويق التقنية، والمدرسة المركزية للتعليم الإلكتروني، ومدرسة الموهوبين الرياضية، إضافة إلى عدة مشروعات بنية تحتية تعليمية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثمائة مليون ريال





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أكاديمية طويق التقنية التعليم الإلكتروني مدرسة الموهوبين الرياضية رؤية 2030 توسيع البنية التحتية التعليمية

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