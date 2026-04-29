أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية تتجاوز قيمتها ملياري ريال

أطلق الأمير سعود بن نايف حزمة مشاريع بلدية وإسكانية واستثمارية في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز ملياري ريال، بهدف تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وجذب الاستثمارات.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية وال إسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مجموعة واسعة من ال مشاريع البلدية وال إسكان ية وال استثمار ية الضخمة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية ملياري ريال سعودي.

يأتي هذا التدشين في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة. وشملت المشاريع المدشنة تطويرات رئيسية في كورنيش الخبر والواجهة البحرية، بالإضافة إلى مشاريع طموحة في خور الدمام والمدينة العالمية، والتي تهدف إلى خلق مساحات حضرية متجددة ومستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكد سمو الأمير سعود بن نايف خلال حفل التدشين على أهمية هذه المشاريع في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويحقق طموحاتهم التنموية. وأضاف سموه أن المنطقة الشرقية تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية فريدة، وأن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، واستقطاب الفرص النوعية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية.

كما أشاد سموه بالدور المحوري للقطاع الخاص في دعم هذه المشاريع، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، استعرض معالي وزير الشؤون البلدية والإسكان أبرز المشاريع التي جرى تدشينها، وسبل تعزيز جودة الخدمات ودعم مسارات التنمية الحضرية، مؤكدًا على أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز التنمية الحضرية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعزز تسريع تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة الأداء. وتشمل المشاريع المدشنة أيضًا تطوير المركز الثقافي 'نبض الخبر' ومشروع الشاطئ المعياري (باي فرونت)، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في خور الدمام والمركز الحضاري بالكورنيش. وأوضح المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، أن هذه المشاريع تعكس توجهات تطوير الواجهات البحرية وتعزيز جودة الحياة بالشراكة مع المستثمرين المحليين والعالميين، مما يعزز جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات.

كما أشار إلى جهود الأمانة في الاستثمار البلدي ومشاريع الإسكان التنموي وبرامج التمكين السكني التي تساهم في رفع نسب التملك وتعزيز جودة الحياة. وفي ختام الحفل، كرم سمو الأمير سعود بن نايف المانحين لحملة جود الإسكان 'جودكم وصل'، وسلم مجموعة من المساكن التنموية للمستفيدين، مؤكدًا على أهمية دعم الأسر المحتاجة وتوفير السكن اللائق لهم.

وتأتي هذه المشاريع كجزء من خطة شاملة لتطوير المنطقة الشرقية وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية





المنطقة الشرقية تنمية مشاريع إسكان استثمار كورنيش الخبر خور الدمام المدينة العالمية رؤية 2030

