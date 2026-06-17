أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان بحضور أمراء ومسؤولين

أدي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان رحمها الله في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، بمشاركة مجموعة من الأمراء والمسؤولين والمواطنين.

أمراء ومسؤولون يحضرون صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان -رحمها الله-، وذلك ب جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الملكي والأميرية من أمراء المناطق والأمراء، منهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلمان بن محمد.

كما حضر الصلاة مع سموه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ سليمان بن محمد القناص، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين، حيث كان الجميع في حالة من السكNESS والخضوع خلال أداء الصلاة على المتوفية، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته





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