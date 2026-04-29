أميركا تستهدف المصافي الصينية وقنوات تمويل إيران وتصعيد التوتر مع بكين

تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وتستهدف قنواتها المالية، بما في ذلك المصافي الصينية، في محاولة للحد من صادراتها النفطية. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات مع الصين وتأثيرها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. كما تشهد السعودية تطورات في قطاع الموانئ وتعزيز الربط التجاري مع آسيا.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة تتحرك لسدّ الثغرات المتبقية في نظام ال عقوبات المفروضة على إيران ، في خطوةٍ تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بصادرات نفط طهران.

وأوضحت أن البنوك ومقدّمي الخدمات المالية قد يواجهون عقوبات إذا تعاملوا مع ما يُعرف بمصافي «إبريق الشاي» في الصين، وهي منشآت صغيرة ومستقلة تشتري النفط المخفّض من دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وتقوم بتكريره إلى وقود. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة تستهدف البنية التحتية المالية الدولية لإيران، بما في ذلك وصولها إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» من السفن ذات الملكية المخفية، وشبكات شراء الأسلحة، وقنوات تمويل الميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، إلى جانب مصافي «إبريق الشاي» الصينية.

وأضاف أن هذه الإجراءات حرَمَت إيران من مليارات الدولارات من العائدات، محذراً من أن أي جهة تنخرط في تجارة غير مشروعة مع طهران ستواجه عقوبات أميركية. وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى كبرى شركات التكرير المستقلة في الصين بسبب تعاملها مع إيران، ما أثار انتقادات من بكين، حيث أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستدافع بحزمٍ عن حقوق ومصالح شركاتها.

ومع تعثر المفاوضات بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يلجأ الطرفان، بشكل متزايد، إلى الضغوط الاقتصادية. في هذا السياق، جعلت إيران مضيق هرمز الحيوي لأسواق النفط والغاز العالمية شِبه غير قابل للعبور، من خلال التهديدات والهجمات على ناقلات نفط وسفن شحن. بالتزامن مع ذلك، عززت الهيئة العامة للموانئ السعودية شبكة الربط البحري بإضافة خدمة شحن جديدة تربط ميناء جدة الإسلامي بالصين ومصر وماليزيا، بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوسيع الاتصال بالأسواق الآسيوية والإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث. ويُعدّ ميناء جدة الإسلامي أكبر موانئ المملكة على البحر الأحمر، ويضم بنية تحتية متطورة وقدرة استيعابية كبيرة. وفي سياق منفصل، شهدت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج ارتفاعاً في التعاملات المبكرة، حيث قيّم المستثمرون حالة الجمود في الصراع مع إيران، وقرار الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك، وتأثير ذلك على أسعار النفط.

وارتفع مؤشر الأسهم في أبوظبي مدفوعاً بصعود شركات مرتبطة بشركة أدنوك، بينما ارتفعت أسعار النفط العالمية بسبب المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط





