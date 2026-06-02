أمير الشرقية يستقبل مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" العقيد بندر بن حسن العتين، ونوّه سموه بالدور الذي يقوم به المركز في تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية، وأشاد بالتطوير المستمر في منظومة العمل.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة " 911 " العقيد بندر بن حسن العتين، يرافقه عدد من منسوبي المركز.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز أعمال ومهام المركز، وجهوده في توحيد عمليات استقبال البلاغات وتمريرها للجهات المختصة، إضافة إلى ما يشهده المركز من تطوير مستمر في الأنظمة والتقنيات التشغيلية. ونوّه سموه بالدور المحوري الذي يقوم به مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" في تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية، وما يقدمه من خدمات تسهم في رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، بما يدعم أمن وسلامة المجتمع.

وأشاد سموه بالتطوير المستمر في منظومة العمل بالمركز، وما يوفره من قنوات متقدمة لاستقبال البلاغات بعدة لغات، بما يسهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار. من جانبه، قدم العقيد العتين لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا تفصيليًا عن أبرز أعمال ومهام مركز العمليات الأمنية الموحدة "911"، وجهوده في توحيد عمليات استقبال البلاغات وتمريرها للجهات المختصة. وأوضح أن المركز يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات الطارئة والخدمية، وتوجيهها إلى الجهات المعنية بأسرع وقت ممكن، باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات التشغيلية.

وأشار إلى أن المركز يشهد تطويرًا مستمرًا في الأنظمة والتقنيات التشغيلية، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ويرفع مستوى التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية، ويسهم في تعزيز الأمن والسلامة. وأكد العقيد العتين أن المركز يعمل وفق أعلى المعايير العالمية، ويسعى دائمًا إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار. وأعرب العقيد العتين عن شكره الجزيل لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال المركز، مؤكدًا الحرص على مواصلة تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير.

وأشاد بالتوجيهات السامية التي تولي قطاع الأمن والسلامة اهتمامًا كبيرًا، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن والاستقرار. وأكد أن المركز سيواصل جهوده ليكون نموذجًا متميزًا في إدارة العمليات الأمنية والخدمية، من خلال التنسيق الفعال بين جميع الجهات ذات العلاقة. ويعد مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" أحد المشاريع الوطنية الرائدة التي تهدف إلى توحيد جهود الجهات الأمنية والخدمية في المملكة، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويسهم المركز في تعزيز الأمن والسلامة من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، وتقديم الدعم اللازم في الحالات الطارئة. كما يعمل المركز على تحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات متطورة تسهل التواصل مع الجهات المعنية. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على متابعة أداء الجهات الأمنية والخدمية في المنطقة الشرقية، ودعم جهودها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ويؤكد سموه دائمًا على أهمية التكامل والتنسيق بين جميع الجهات لتحقيق الأمن والسلامة، وتعزيز جودة الحياة في المنطقة





