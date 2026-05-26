أمير الرياض يُقيد صلاة الجنازة للأمير نواف آل سعود بحضور كبار الأمراء والمسؤولين

شهدت صلاة الجنازة للمتوفى الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود حضوراً واسعاً من الأسرة الملكية والمسؤولين وكافة المواطنين في جامع الإمام تركي بن عبد الله، مع تأكيد على الروح الوطنية والوحدة الوطنية.

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، برفقة نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صلاة الجنازة للمتوفى الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالمدينة المنورة.

وقد شارك في أداء الصلاة مجموعة واسعة من أفراد الأسرة الملكية والمسؤولين، ما يعكس الطابع الرسمي والوطني لهذا الحدث الذي جمع كبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية. تم خلال الحفل تأكيد الروح الوطنية والولاء للقيادة، كما حضر مجموعة من المواطنين الذين توافدوا لتقديم العزاء لأفراد الأسرة المالكة.

من بين الحضور، شارك الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن عبدالله بن مشاري، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية الملكية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد شارك أيضاً الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير سلطان بن سعود بن محمد الكبير، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل، والأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والعقيد بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما شارك في الصلاة الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، إلى جانب عدد من الأمراء والمسؤولين البارزين، وأفراد من عامة الجمهور الذين جاءوا لتعبير عن تعاطفهم ومواساتهم. وشهد الحفل لحظات خالصة من الروح الأخوية بين أفراد الأسرة المالكة، وتأكيد على التماسك الوطني في وقت الحزن.

وقد أُعلن عن توزيع وجوهات العزاء على العائلات القريبة، وتمت مشاركة الرسائل الرسمية من خادم الحرمين الشريفين خراجاً للفقيد ورغبةً في صبر جميع أفراد الأسرة على ما وقع. هذا الحدث يعكس عادات وتقاليد المملكة في التعامل مع فقد الأحبة من أفراد العائلة الحاكمة، مع التزام كامل بالآداب الدينية والاحترام المتبادل بين جميع الحاضرين





