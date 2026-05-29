أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447، معبراً عن شكر أهالي المنطقة على الخدمات المتميزة في المشاعر المقدسة.

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447.

وأكد في برقيته أن هذا النجاح يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مشيرا إلى ما شهدته المشاعر المقدسة من مشاريع جديدة وتطوير تقني وبشري سهل على الحجاج أداء مناسكهم في خشوع ويسر. وأضاف أن أهالي منطقة تبوك يشاركون في هذه الفرحة الغامرة، معبرين عن فخرهم بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقد حظيت الخدمات المقدمة في موسم الحج هذا العام بإشادة واسعة من الحجاج والجهات الدولية، حيث تم تنفيذ خطط تشغيلية متكاملة بكوادر بشرية مدربة وتقنيات حديثة لضمان راحة وسلامة الملايين. وتضمنت المشاريع الجديدة توسعة المسجد الحرام وتحسين خدمات النقل والإسكان في منى وعرفات ومزدلفة، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الصحية والأمنية. وجاءت هذه الجهود بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة من ولي العهد اللذين يوليان هذا القطاع أهمية قصوى، إيمانا منهما بأن خدمة الحجاج شرف عظيم ورسالة سامية للمملكة.

وفي ختام البرقيات، ابتهل الأمير فهد بن سلطان إلى الله أن يمد بالعون والتوفيق للقيادة الرشيدة لمواصلة العطاء في خدمة الدين والوطن، وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها. وأعرب عن ثقته بأن النجاحات المتتالية في مواسم الحج إنما هي ثمرة الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود لقطاع الحج والعمرة، مؤكدا أن أهالي منطقة تبوك يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم لدعم كل ما يحقق رفعة الوطن وعزته.

وبهذه المناسبة، جدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، سائلا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء





