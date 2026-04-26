أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ورياضيين ويبحث تطوير القطاع الرياضي

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين، وبحث معهم تطوير القطاع الرياضي وتعزيز برامجه لاكتشاف المواهب وتمكينها، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، المهندس سعد بن فهد القحطاني، مدير فرع وزارة ال رياضة ب جازان ، و نخبة من الرياضيين المتميزين في المنطقة.

هذا اللقاء الهام يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم وتطوير القطاع الرياضي في كافة مناطق المملكة، وتعزيز دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030. وقد شهد الاستقبال نقاشًا بناءً ومثمرًا حول سبل الارتقاء بالرياضة في جازان، وتحديد التحديات التي تواجهها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتجاوزها. تم التركيز بشكل خاص على أهمية اكتشاف المواهب الرياضية الشابة، وتوفير الدعم اللازم لها لتنمية قدراتها وصقل مهاراتها، وتمكينها من تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

خلال الاستقبال، استمع سمو الأمير إلى عرض مفصل من مدير فرع وزارة الرياضة حول الخطط والمبادرات التي تنفذها الوزارة في المنطقة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في بناء مجتمع صحي ونشط. كما تم التطرق إلى أهمية تفعيل دور الأندية الرياضية في المنطقة، وتوفير الدعم المالي والإداري اللازم لها، لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه في خدمة المجتمع وتنمية الشباب.

وأشاد سمو الأمير بالإنجازات التي حققها الرياضيون الجازانيون في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها شباب المنطقة، والجهود المبذولة من قبل الأندية والجهات المعنية لتطوير الرياضة في المنطقة. كما وجه سموه بتكريم الرياضيين المتميزين، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

شدد سمو أمير منطقة جازان على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقطاع الرياضي، بما في ذلك وزارة الرياضة، والأندية الرياضية، والمدارس، والجامعات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030 في مجال الرياضة. وأكد سموه أن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي استثمار في مستقبل الشباب، ووسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

كما أكد سموه على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطوير الرياضة في الدول الأخرى، وتكييفها مع الظروف المحلية، لتحقيق أفضل النتائج. وفي ختام الاستقبال، أعرب سمو الأمير عن ثقته في أن الرياضة في منطقة جازان ستشهد تطورًا كبيرًا في الفترة القادمة، وأن المنطقة ستصبح مركزًا رياضيًا متميزًا على مستوى المملكة، بفضل جهود الجميع وتضافرهم. وأكد سموه على استعداد إمارة المنطقة لتقديم كافة الدعم اللازم لتطوير القطاع الرياضي في المنطقة، وتحقيق تطلعات شبابها





