أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية ويستعرض التقرير السنوي للبنك لعام 2025

استقبل أمير منطقة جازان مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية وعدداً من المنسوبين للاطلاع على التقرير السنوي 2025، واستعراض أبرز المبادرات والبرامج التمويلية والتنموية التي نفذها البنك بالمنطقة لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة ومنشآت القطاع الصغير، ومساهمته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

في إطار دعم مسيرة التنمية ال اقتصاد ية والاجتماعية في منطقة جازان ، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير المنطقة، يوم 14 يونيو 2026، كل من مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الأستاذ سعود بجاد البقمي وعدداً من منسوبي البنك.

وجاء هذا الاستقبال للاطلاع على أبرز الإنجازات والخطط المستقبلية للبنك في المنطقة. وقد قدم مدير عام الفرع عرضاً شاملًا للتقرير السنوي لعام 2025، حيث استعرض أبرز أعمال البنك ومبادراته المميزة خلال العام الماضي، وذلك في إطار التزام البنك بدعم أبعاد رؤية المملكة 2030. وتضمن العرض شرحاً مفصلًا للبرامج التمويلية والتنموية التي تم تطبيقها في منطقة جازان، والتي تركز علىNancy دعم وتنمية قطاعات حيوية مثل رواد الأعمال، والأسر المنتجة، ومنشآت القطاع الخاص الصغير ومتناهي الصغر.

حيث ساهمت هذه البرامج بشكل ملموس في تعزيز الفرص الاقتصادية، وخلق وظائف جديدة، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المحلية. وأشاد أمير منطقة جازان بالدور الهام والحيوي الذي يلعبه بنك التنمية الاجتماعية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وخدمات استشارية متخصصة، مما يسهم في بناء قدرات رواد الأعمال وضمان استدامة مشاريعهم.

كما أكد سموه على أهمية مواصلة البنك لجهوده في توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعات الحكومية والخاصة، لتحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تنويع مصادر الدعم الاقتصادي في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع





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بنك التنمية الاجتماعية منطقة جازان رواد الأعمال الأسر المنتجة رؤية المملكة 2030

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