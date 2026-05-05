أمير الباحة يرعى تخريج 1261 متدربًا ومتدربة من التدريب التقني والمهني

شهد صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة حفل تخريج 1261 متدربًا ومتدربة من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة. وتضمن الحفل تدشين المعهد العالي للتدريب والتصنيع الزراعي ومعرض للذكاء الاصطناعي.

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تشرف صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة بحضور حفل تخريج دفعة كبيرة من المتدربين والمتدربات من مختلف منشآت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة .

وقد بلغ عدد الخريجين والخريجات (1261) متدربًا ومتدربة، والذين أكملوا بنجاح مراحل الدبلوم في تخصصات تدريبية متنوعة. أقيم الحفل في مسرح الكلية التقنية بالمنطقة، بحضور نائب المحافظ المساعد للخدمات المساندة، المهندس عبدالله بن سعد الكثيري، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

بدأ الحفل بوصول سمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، حيث قام سموه بتدشين المعهد العالي للتدريب والتصنيع الزراعي بمنطقة الباحة، والذي يمثل إضافة نوعية لمنظومة التدريب التقني والمهني في المنطقة، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع الزراعي. كما قام سموه بتدشين معرض للذكاء الاصطناعي، والذي ضم مجموعة متميزة من المشاريع المبتكرة التي نفذها المتدربون في التدريب التقني والمهني، مما يعكس مدى التقدم الذي حققوه في هذا المجال الحيوي.

وقد تجول سموه في أرجاء المعرض، مستمعًا إلى شرح مفصل عن المشاريع من قبل المتدربين، ومثنيًا على جهودهم وإبداعاتهم. ثم تلا ذلك تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. عقب التلاوة، ألقيت كلمة الخريجين، والتي تميزت بأسلوبها المبتكر من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إلقائها، حيث ألقاها المتدرب محمد بن أحمد الشمراني.

وقد عبر الشمراني في كلمته عن بالغ سعادتهم وفخرهم بالتخرج، وعن امتنانهم العميق لرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير المنطقة، ومشاركتهما فرحتهم الغامرة. وأكد الشمراني على عزم الخريجين والخريجات على مواصلة العمل الجاد والمثمر لخدمة الدين والمليك والوطن، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة.

بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي يبرز الدور المحوري الذي يلعبه التدريب التقني والمهني في تأهيل وتدريب أبناء الوطن، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل. واختتم سمو نائب أمير منطقة الباحة الحفل بتهنئة الخريجين والخريجات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، ومؤكدًا على أهمية استغلالهم لما تعلموه في خدمة وطنهم. كما أعرب سموه عن دعمه وتثمينه لاتفاقية توظيف كلية التقنية مع شركة الوجناء، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للخريجين، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.

هذا الحفل يمثل علامة فارقة في مسيرة التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، ويعكس التزام المنطقة بتأهيل جيل مؤهل قادر على مواكبة التطورات الحديثة، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للوطن





