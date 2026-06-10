أمير جازان يكرم المشاركين في نجاح موسم الحج 1447هـ

كرّم أمير منطقة جازان منسوبي القطاعات الحكومية والمتطوعين المشاركين في إنجاح موسم الحج لعام 1447هـ، مشيداً بجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن ومؤكداً على قيم المسؤولية والتفاني التي جسدوها.

أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، حفلاً ل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، إلى جانب المتطوعين والمتطوعات المشاركين في أعمال حج هذا العام 1447هـ.

وقد أقيم الحفل بمركز الأمير سلطان الحضاري، حيث أشاد سمو أمير المنطقة بالجهود المخلصة التي بُذلت في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن المشاركين جسَّدوا القيم النبيلة لأبناء هذا الوطن، وعبَّر عن شكره وتقديره للجميع. وألقى وكيل إمارة المنطقة وليد الصنعاوي كلمة أوضح فيها أن نجاح المشاركين يعود إلى رعاية سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وحرصهما على أن تكون لجازان مشاركات محورية أسوة بمناطق المملكة، مبينًا أن العمل التطوعي مثّل رافدًا مهمًا من روافد الدعم والمساندة وعنصرًا فاعلًا في تعزيز الجاهزية الميدانية.

كما ألقى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء الدكتور عويد العنزي كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة على هذا التكريم، موضحًا أن الجهود المبذولة من جميع القطاعات جاءت امتدادًا للدور العظيم الذي تضطلع به المملكة في تقديم أفضل الخServices لضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وأمن وطمأنينة. ثم ألقى محمد عبيري كلمة المتطوعين والمتطوعات، معربًا عن فخره واعتزازه زملائه بهذا الشرف العظيم في خدمة ضيوف الرحمن، ومبرزًا أن ما قدموه هو واجب وطني وإنساني يجسد القيم التي تربّى عليها أبناء هذا الوطن المعطاء.

وشهد الحفل عروضًا مرئية استعرضت جهود سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه واهتمامهما بالعمل التطوعي في المنطقة، إلى جانب جهود القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة خلال موسم الحج





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أمير جازان تكريم موسم الحج 1447هـ المتطوعين القطاعات الحكومية

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