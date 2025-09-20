أموريم يتمسك بخطته الدفاعية رغم الضغوط.. وتشيلسي يسعى للفوز على يونايتد

روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، يرفض تغيير خطته الدفاعية المعتمدة على ثلاثة مدافعين، حتى لو طلب منه البابا ذلك. تشيلسي يواجه يونايتد في مهمة صعبة لإنهاء 12 عامًا من عدم الفوز على ملعب أولد ترافورد. مانشستر يونايتد يعلن عن خسائر سنوية للعام السادس على التوالي.

أكد روبن أموريم ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تصميمه على عدم تغيير خطته الدفاعية المعتمدة على ثلاثة مدافعين، حتى لو طلب منه البابا ذلك. جاء هذا التصريح في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها أموريم بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، والتي وضعت مستقبله على المحك. فقد تولى أموريم تدريب يونايتد في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الفريق لم يحقق سوى 7 انتصارات فقط في 27 مباراة بالدوري، ما أدى إلى أسوأ نهاية في تاريخ النادي ب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وبدأ الموسم الحالي بشكل سيئ أيضاً، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط في أربع مباريات بالدوري، وخرج بشكل مفاجئ من كأس الرابطة على يد فريق جريمسبي المنافس في الدرجة الرابعة. أصر أموريم على اللعب بثلاثة مدافعين في قلب الدفاع طوال فترة تدريبه لليونايتد، على الرغم من أن الأندية الستة الكبرى الأخرى فضلت اللعب بأربعة مدافعين في الخط الخلفي. زار جيم راتكليف، الشريك في ملكية يونايتد، ملعب تدريب النادي يوم الخميس، وسُئل أموريم لاحقاً عما إذا كان الملياردير البريطاني قد اقترح تغييرًا في خطة اللعب. رد أموريم للصحافيين، الجمعة، قبل لقاء يونايتد مع تشيلسي، قائلاً إنه لن يغير خطته حتى لو طلب منه البابا، مؤكدًا على أن هذه هي وظيفته ومسؤوليته وحياته، وأنه لن يتخلى عن مبادئه. وأضاف أموريم: «إذا كنت لاعباً ولديّ مدرب ويقبع تحت كثير من الضغوط ويقول (الناس) في جميع أنحاء العالم: (عليك تغيير النظام)، ويرد بالقول (سأقوم بالتغيير)، سينظرون (اللاعبون) إليَّ بطريقة مختلفة». وتابع: «يكون كل شيء مهماً عندما تفكر في تأثير قرار ما على الفريق. أنا أقوم بالأمور على طريقتي. آمل أن يكون لديّ الوقت الكافي للتغيير، لكنه سيكون تطوراً».\لم يقتصر النقد الموجه لأموريم على خطته الدفاعية فقط، بل شمل أيضاً قرار إشراك برونو فرنانديز في عمق خط الوسط، على الرغم من نجاح اللاعب البرتغالي الدولي في مركز هجومي أكثر. وأقر أموريم بأن برونو قد لا يتمتع بالحرية نفسها في الوصول إلى منطقة الجزاء، ولكنه لا يزال قادراً على التسديد. وأشار إلى أن الفريق يفتقد برونو في الهجوم بعض الأحيان، ولكنه أكد على أهمية التوازن في الفريق. وتابع: «أحاول فقط تحقيق التوازن في الفريق وتخيل المباراة، وأتابع برونو جيداً. إنه محبط لأنه لا يفوز، وأحياناً يحب أن يتقدم أكثر. لكنّ لديه عملاً يقوم به».\في سياق آخر، يواجه إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، مهمة صعبة تتمثل في محاولة تحقيق فوز نادر على ملعب أولد ترافورد، حيث لم يتمكن فريقه من الفوز هناك منذ 12 عاماً. وفي الوقت نفسه، حذر نادي مانشستر يونايتد مشجعيه من الهتافات المسيئة قبل المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين يوم السبت. من ناحية أخرى، أعلن مانشستر يونايتد عن تكبده خسائر سنوية للعام السادس على التوالي، مع توقعات بتراجع الإيرادات. في سياق متصل، تسلط الأضواء على عدد قليل من الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تعتبر «مكتملة البناء» وذات تماسك حقيقي بعد مرور أربعين مباراة من الموسم. في سياق منفصل، أعلن فلافيو برياتوري، رئيس فريق ألبين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أن السائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو أو الإستوني بول آرون سيكون زميلاً لبيير جاسلي في الفريق خلال الموسم المقبل. وحل كولابينتو محل الأسترالي الصاعد جاك دوهان بعد السباقات الستة الأولى من عام 2025، لكنه لم يحقق أي نقاط حتى الآن في مشاركاته التسع مع ألبين. وأوضح برياتوري أن الاختيار بين كولابينتو وآرون سيعتمد على الأداء والإمكانات. وشارك آرون في التجارب الحرة مع ألبين في جائزة إيطاليا الكبرى هذا الشهر، وهو أيضاً سائق احتياطي رسمي. وأشار برياتوري إلى أنه يحتاج إلى سباق أو اثنين آخرين لاتخاذ القرار النهائي، ولكنه أقر بأنه لا يعرف حتى الآن من سيختار. ويحتل ألبين المركز الأخير في ترتيب الصانعين وسوف ينتقل إلى استخدام محركات مرسيدس العام المقبل مع دخول البطولة حقبة جديدة من اللوائح





مانشستر يونايتد روبن أموريم تشيلسي الدوري الإنجليزي فورمولا 1

