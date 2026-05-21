أمل روبيو في تقدم في محادثات إيران والولايات المتحدة وساطة باكستان

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تحدث عن أمله في تحقيق تقدم في محادثات إيران والولايات المتحدة، بفضل وساطة باكستان، حيث يُرتقب أن يزور قائد جيشها، عاصم منير، طهران في الوقت الحاضر والمسيرة الصاعدة في العلاقات بين باكستان والصين.

أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بفضل وساطة باكستان التي يُرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران.

وقال روبيو للصحافيين الخميس «أعتقد أن الباكستانيين سيتوجهون إلى طهران اليوم. لذا نأمل في أن يساهم ذلك في دفع الأمور قدما»، متحدثا عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» الخميس عن زيارة مرتقبة لمنير، مشيرة إلى أنها تهدف إلى مواصلة «المحادثات والمشاورات». وأوردت وسائل إعلام إيرانية نفس التقرير في وقت سابق من اليوم





