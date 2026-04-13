أمطار غزيرة تجتاح جازان وتحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن مناطق أخرى

شهدت منطقة جازان هطول أمطار غزيرة صباح اليوم، فيما حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على مناطق أخرى بالمملكة، وتوقع حالة البحر في البحر الأحمر والخليج العربي.

شهدت منطقة جازان صباح اليوم هطول أمطار غزيرة، شملت مدينة جيزان والعديد من المراكز والقرى التابعة لها. وقد تسببت ال أمطار في جريان ال سيول في بعض المناطق، مما استدعى من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية، بما في ذلك توفير الدعم للمتضررين والتأكد من سلامة الطرق والبنية التحتية. كما تم إصدار تحذيرات للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد تجمعات للمياه أو التي يحتمل أن تشهد سيول ًا.

وتستمر الجهات المعنية في متابعة الأوضاع عن كثب، وتقوم بتقييم الأضرار المحتملة وتقديم المساعدة اللازمة. وتعتبر هذه الأمطار جزءًا من التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هذه التقلبات في بعض المناطق خلال الأيام القادمة، مع احتمالية هطول أمطار مصحوبة بالرعد والبرق. ويحث المركز المواطنين على متابعة تحديثات الأحوال الجوية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة. بالإضافة إلى جازان، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء أخرى من المملكة، بما في ذلك المناطق الشرقية والرياض ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع امتدادها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة. ومن المتوقع أن تصاحب هذه الأمطار زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويشكل خطرًا على السائقين. كما توقع المركز فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من هذه المناطق، مما يزيد من صعوبة الرؤية ويستدعي الحذر أثناء القيادة. ويهيب المركز بالمواطنين والمقيمين في هذه المناطق بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق الخطرة، وتجنب السفر غير الضروري خلال هذه الظروف الجوية. كما يوصي المركز بمتابعة النشرات الجوية والتأكد من جاهزية المركبات وتوفير احتياجات السلامة اللازمة. وفيما يتعلق بحالة البحر، توقع المركز الوطني للأرصاد رياح سطحية مختلفة السرعات والاتجاهات في البحر الأحمر والخليج العربي. ففي البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و 35 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 23 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. كما توقع المركز ارتفاعًا في الموج يتراوح بين نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، مع حالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائجة في الجزء الجنوبي. أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة تتراوح بين 12 و 24 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين نصف المتر إلى متر، وحالة بحر خفيف الموج





أمطار جازان أرصاد جوية تحذيرات سيول طقس رياح بحر

