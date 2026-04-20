أمطار غزيرة تغطي حائل وتحذيرات من الأرصاد لمختلف مناطق المملكة

شهدت منطقة حائل هطول أمطار غزيرة أدت لجريان الأودية، وسط تقارير من المركز الوطني للأرصاد تشير لاستمرار الحالة المطرية والرياح النشطة على عدة مناطق في المملكة.

شهدت منطقة حائل اليوم هطول أمطار تراوحت حدتها بين المتوسطة والغزيرة، حيث عمت الأجواء الماطرة مدينة حائل ومختلف المحافظات والمراكز التابعة لها، مما أدى إلى جريان العديد من الأودية والشعاب في مشاهد طبيعية خلابة استبشر بها الأهالي. وتزامنت هذه الحالة الجوية مع تنبيهات مستمرة من الجهات المعنية بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في ظل استمرار الفرص لهطول المزيد من ال أمطار في الساعات القادمة، وسط دعوات للمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مجاري ال سيول وتجمعات المياه.

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الدوري حول الحالة المناخية، مشيراً إلى استمرار تأثر العديد من مناطق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، والتي قد تؤدي بدورها إلى جريان السيول وتكون مصحوبة بزخات من البرد، لتشمل أجزاءً واسعة من مناطق الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم، بالإضافة إلى حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وأكد المركز أن هذه التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية تشكل السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان. وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، أوضح المركز أن حالة البحر في البحر الأحمر ستشهد رياحاً تتراوح سرعتها بين 15 و48 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج يصل إلى مترين في الأجزاء الجنوبية، مما يستوجب الحذر من قبل مرتادي البحر. أما في الخليج العربي، فقد توقع التقرير رياحاً غربية إلى شمالية غربية قد تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة خاصة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة في الجزء الشمالي، مما قد يؤدي إلى اضطراب في حالة البحر وتحوله من متوسط الموج إلى مائج. وتواصل كافة الجهات المختصة في المملكة متابعة التطورات الجوية أولاً بأول، لضمان سلامة الجميع وتقديم التحذيرات اللازمة لمواجهة أي مخاطر قد تترتب على هذه الحالة الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد حالياً





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines