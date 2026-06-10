أمر ملكي بتعيين تسعة قضاة في المحكمة العليا السعودية

مقتطفات من الأمر الملكي الصادر بتعيين قضاة جدد في المحكمة العليا وتصريحات وزير العدل حول دعم المنظومة القضائية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين تسعة من القضاة الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف كأعضاء في المحكمة العليا .

ويعد هذا القرار خطوة مهمة تعكس العناية الخاصة التي يوليها القيادة الرشيدة لتعزيز كفاءة السلطة القضائية ودعم عملها بالكفاءات المؤهلة. وشمل الأمر الملكي الكريم الأسماء التالية: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحيدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبدالله الرشودي، إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.

ورفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يوليه كل منهما من دعم متواصل واهتمام كبير بالمرفق العدلي. وأشار معاليه إلى أن القضاء يحظى بعناية مستمرة أسهمت بشكل فاعل في تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها ورفع جودة المخرجات العدلية.

وأكد الصمعاني أن الأمر الملكي الكريم يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكوادر القضائية المؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة الأحكام القضائية وترسيخ المبادئ القضائية الرصينة، ودعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الثقة في القضاء وترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية والعالمية. ويأتي هذا التعيين تماشياً مع الرؤية الطموحة التي تحقق التطوير المستمر في جميع أرجاء منظومة القضاء





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