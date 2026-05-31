أمر ملكي بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 327 عضوًا من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب القضائية، مما يعكس الدعم المستمر للقيادة الرشيدة للمؤسسات القضائية وحرصها على تعزيز كفاءة منسوبيها.

جاء هذا القرار الملكي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمؤسسات القضائية في المملكة، وحرصها على تعزيز كفاءة منسوبيها وتمكينهم من أداء رسالاتهم على أكمل وجه. وقد عبر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية متواصلة.

وأضاف النائب العام أن هذه الثقة الملكية العالية تمثل مصدر فخر واعتزاز كبيرين لجميع منسوبي النيابة العامة، وتشكل حافزًا قويًا لمضاعفة الجهود والبحث عن التميز في الأداء، بما يخدم تطلعات القيادة الحكيمة ويعزز النيابة في حماية الحقوق وصون الحريات وترسيخ مقتضيات العدالة المستندة إلى الأنظمة النافذة والمبادئ القضائية المستقرة. ويعكس هذا الأمر الملكي التزام المملكة المستمر بتطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءتها، من خلال الاستثمار في العناصر البشرية المؤهلة وتهيئة الإمكانيات لهم، مما يساهم في رفع مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء





