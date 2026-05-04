أمريكا تجلي طاقم سفينة حاويات إيرانية إلى باكستان في خطوة لبناء الثقة

الولايات المتحدة تقوم بإجلاء طاقم سفينة حاويات إيرانية محتجزة وتسليمهم إلى باكستان كجزء من مبادرة تهدف إلى تخفيف التوترات في الخليج، في ظل استمرار المواجهات والمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

أعلنت وزارة الخارجية ال باكستان ية أن الولايات المتحدة ستقوم بإجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة حاويات إيران ية محتجزة وتسليمهم إلى السلطات ال إيران ية كـ'إجراء لبناء الثقة'. يأتي هذا بعد شهر من اعتلاء القوات الأمريكية سفينة 'توسكا' التي ترفع العلم ال إيران ي وصادرتها قبالة سواحل ميناء تشابهار في خليج عمان، مدعيةً أن الطاقم لم يمتثل للتحذيرات المتكررة وأن السفينة انتهكت الحصار الأمريكي.

إيران نددت بالحادثة واعتبرتها غير قانونية وانتهاكًا للقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. السفينة المحتجزة ستُنقل إلى المياه الباكستانية لإجراء إصلاحات ضرورية قبل إعادتها إلى مالكيها. يأتي هذا في ظل وقف هش لإطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والذي بدأ في 28 فبراير، لكن المواجهات في الخليج مستمرة مع محاولات فرض السيطرة على المضيق ومصادرة السفن التجارية. محادثات لإنهاء الحرب جرت الشهر الماضي في باكستان، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن عن عملية 'مشروع الحرية' لتحرير السفن العالقة في الخليج، بينما ردت طهران بأن أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز سيعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار. بالتوازي مع هذه التطورات، اتفقت أستراليا واليابان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمعادن الحيوية. كما صرح الرئيس ترمب بأن الولايات المتحدة سترافق السفن في مضيق هرمز بناءً على طلب دول مختلفة.

من جهته، حذر 'الحرس الثوري' الإيراني الولايات المتحدة من أنها فقدت هامش المناورة وعليها الاختيار بين عملية عسكرية 'مستحيلة' أو 'صفقة سيئة'. وأشار النائب الإيراني مجتبى زارعي إلى أن المفاوضات في إسلام آباد جرت 'بإذن المرشد'. وفي سياق منفصل، نشرت إسرائيل نظامًا جديدًا للتصدي للمسيّرات في جنوب لبنان، وهو نظام يُدعى 'آيرون درون رايدر'، والذي لم يحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن في رصد الطائرات المعادية، خاصةً تلك التي تستخدم تقنية 'الرؤية من منظور الشخص الأول' والتي يصعب التشويش عليها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن العمل جارٍ على تطوير القدرات الإسرائيلية في هذا المجال





