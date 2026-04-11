أمريكا تلغي إقامات 3 إيرانيين وتحتجزهم على صلة بالنظام في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء الإقامات الدائمة لثلاثة مواطنين إيرانيين واحتجازهم تمهيداً لترحيلهم، في إطار سياسة تهدف إلى منع دخول أو إقامة الأفراد المرتبطين بأنظمة معادية. القرار يتبع سلسلة إجراءات مماثلة استهدفت أقارب مسؤولين إيرانيين سابقين، ويعكس استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.

في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة بحق الأفراد المرتبطين بالنظام ال إيران ي، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية الإقامات الدائمة لثلاثة مواطنين إيران يين ووضعتهم قيد ال احتجاز تمهيداً ل ترحيل هم. يأتي هذا القرار في سياق تشديد الرقابة على الأشخاص الذين تربطهم صلات وثيقة بطهران، ويُعدّ استمراراً لل سياسة التي تتبعها الولايات المتحدة لمنع دخول أو إقامة الأفراد الذين تعتبرهم يمثلون تهديداً للأمن القومي أو لديهم ارتباطات مع جهات معادية.

البيان الصادر عن وزارة الخارجية أشار إلى أن هذه الإجراءات تتخذ بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وتعكس التزام الولايات المتحدة بعدم السماح بتحولها إلى ملاذ آمن للأشخاص المرتبطين بأنظمة معادية، وذلك في إطار حماية المصالح الأمنية للبلاد وتعزيز الأمن القومي. \تضمنت قائمة المعتقلين، وفقاً للبيان، كلاً من سيد عيسى هاشمي، ومريم طهماسبي، ونجلهما. ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن سيد عيسى هاشمي هو نجل معصومة ابتكار، التي كانت متحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 خلال أزمة احتجاز الرهائن، وهي الحادثة التي استمرت لمدة 444 يوماً وأثرت بشكل كبير على العلاقات بين البلدين. يذكر أن هؤلاء الأفراد كانوا قد دخلوا الولايات المتحدة في عام 2014، قبل حصولهم على الإقامة الدائمة في عام 2016، وذلك في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت قد أوقفت إصدار تأشيرات برنامج القرعة، في إطار سعيها لفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتحديداً تلك القادمة من دول تعتبرها الولايات المتحدة معادية أو تشكل تهديداً. هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرارات مماثلة اتخذت في وقت سابق، طالت أقارب القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، بمن فيهم حميدة أفشار سليماني وابنتها، بالإضافة إلى فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة علي لاريجاني، وزوجها سيد كلنتر معتمدي. \تُعدّ هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف إلى الحد من نفوذ النظام الإيراني وتقويض قدرته على التأثير في الخارج، فضلاً عن حماية الأمن القومي الأمريكي. تأتي هذه القرارات في ظل توترات مستمرة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى خلفية القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والتدخل الإيراني في المنطقة، ودعم طهران لجماعات مسلحة. وتشير هذه التحركات إلى عزم الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على النظام الإيراني من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك العقوبات والإجراءات الدبلوماسية والقيود على السفر والإقامة. يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تحدد بشكل قاطع الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد الإيرانيين الثلاثة، لكن يُفترض أنها مرتبطة بشكل أو بآخر بصلاتهم بالنظام الحاكم في طهران. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، مما يجعل من الضروري على الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها القومي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوات تعكس رغبة الولايات المتحدة في إرسال رسالة واضحة إلى طهران مفادها أن واشنطن لن تتسامح مع أي أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي





الولايات المتحدة إيران ترحيل احتجاز إقامة وزارة الخارجية سيد عيسى هاشمي معصومة ابتكار قاسم سليماني العلاقات الأمريكية الإيرانية

