أمريكا تدفع باتجاه خطة وقف نار جديدة بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يجري اتصالات مع قادة لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد، فيما يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً.

في ظل التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل و حزب الله على الحدود ال لبنان ية، كثفت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية لدفع نحو وقف جديد لإطلاق النار. أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالات منفصلة مع الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون ورئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو، حيث طرح اقتراحاً يقضي بوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد.

ووفقاً لمسؤول أميركي، فإن عون أبدى استعداداً للمضي قدماً في الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على إسرائيل مسؤولية إطلاق النار أولاً. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه جنوب لبنان أحد أكثر أيام القصف الإسرائيلي كثافة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار السابق حيز التنفيذ، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة وضغوط هائلة على البلدات المضيفة.

كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بناء على طلب فرنسي لمناقشة تطورات الوضع، بعد أن استولى الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية. وتتجه الأنظار إلى الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء برعاية وزارة الخارجية الأميركية، في محاولة لترجمة الاقتراح الأميركي إلى اتفاق ملزم. وتسعى واشنطن إلى تحقيق تقدم دبلوماسي يمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، خاصة مع تلويح إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية.

وفي هذا السياق، أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة، في إشارة إلى ضرورة احتواء التصعيد وحماية المدنيين. كما أن استمرار القصف الإسرائيلي يزيد معاناة النازحين الذين تجاوز عددهم الحدود القصوى للقدرات الاستيعابية، وسط نقص حاد في المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. ويظل الموقف اللبناني الداخلي منقسماً بين تأييد الاقتراح الأميركي من قبل رئيس الجمهورية وجزء من القوى السياسية، ورفض حزب الله بشرط وقف إسرائيل لإطلاق النار أولاً.

هذا الجمود يعزز المخاوف من استمرار التصعيد، خصوصاً أن إسرائيل أعلنت أنها لن توقف عملياتها إلا بعد تحقيق أهدافها المعلنة، وهو ما يزيد تعقيد المفاوضات. وتضغط واشنطن على جميع الأطراف لقبول هدنة مؤقتة تسمح بفتح قنوات دبلوماسية أوسع، لكن الضبابية حول خطط حزب الله العسكرية والتزامات إسرائيل تجعل المهمة صعبة. في الوقت نفسه، يحاول المجتمع الدولي تجنب سيناريو 2006، لكن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن المنطقة قد تشهد مواجهة أطول وأكثر دموية إذا فشلت المساعي الدبلوماسية الحالية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل وقف إطلاق النار الولايات المتحدة حزب الله

United States Latest News, United States Headlines