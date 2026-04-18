أمريكا وإيران تدرسان صفقة مقايضة بـ 20 مليار دولار وسط تصاعد التوتر البحري

أفادت تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان إمكانية إجراء مقايضة مالية بقيمة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم، وذلك في ظل تصاعد التوترات في الخليج العربي، حيث تستعد البحرية الأمريكية لمداهمة ناقلات إيرانية والسيطرة على سفن تجارية، بينما أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز بعد تقارير عن إطلاق نار على ناقلة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "أكسيوس"، فإن الولايات المتحدة و إيران تدرسان حاليًا مخططًا طموحًا قد يتضمن مقايضة بقيمة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم. وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التوترات في المنطقة، حيث أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات مداهمة للناقلات ال إيران ية والسيطرة على سفن تجارية في المياه الدولية. هذه الخطوات العسكرية المحتملة تعكس حالة الاستعداد القصوى التي تعيشها القوات الأمريكية في مواجهة أي تهديدات محتملة أو ردود فعل إيران ية.

وقد سبق لإيران أن أعلنت يوم السبت عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، مبررة ذلك بما وصفته بالاستمرار في الحصار الأمريكي. هذا الإعلان جاء بعد تراجع سريع عن قرار اتخذته في اليوم السابق بإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي لتجارة المحروقات العالمية. خلال فترة الفتح الوجيزة، عبرت ثماني ناقلات نفط وغاز على الأقل، وفقًا لبيانات تتبع حركة الملاحة. ومع ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي أم تي أو) بأن زوارق إيرانية أطلقت النار على ناقلة في المضيق يوم السبت. وأبلغ قبطان الناقلة عن اقتراب زورقين تابعين لبحرية الحرس الثوري منها على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق عمان. وبحسب بيان الهيئة، فإن الزورقين "أطلقا النار على الناقلة" دون أي تحذير مسبق عبر اللاسلكي. كما أفادت الهيئة البريطانية في وقت لاحق بتلقيها تقريرًا بشأن تعرض سفينة شحن في المنطقة ذاتها "لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارًا ببعض الحاويات"، دون أن يتسبب ذلك في اندلاع حريق. وفي حادث ثالث، أفادت هيئة "فانغارد" بأن سفينة سياحية ترفع علم مالطا أبلغت عن اقتراب زوارق منها أثناء عبورها المضيق قرب سواحل عمان. يعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لإمدادات الطاقة والتجارة البحرية العالمية، حيث يعبره حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ومع ذلك، توقفت حركة الملاحة فيه بشكل شبه تام عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير، مما زاد من المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية وتأثيرها على الاقتصادات الدولية. إن هذه التطورات المتلاحقة تضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة تتطلب حكمة ودبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. الجهود الدبلوماسية المبذولة حاليًا، وإن كانت في مراحلها الأولى، تحمل بصيص أمل لتجاوز هذه الأزمة الحساسة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحرية الملاحة. النقاشات حول المقايضة المحتملة بقيمة 20 مليار دولار تفتح الباب أمام تحليل أعمق للدوافع الاستراتيجية والاقتصادية وراء مثل هذه المقترحات، وتبرز مدى تعقيد العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية





