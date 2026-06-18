أمريكيون يتخلون عن جنسيتهم: من الضرائب إلى الهوية

يشهد عام 2025 زيادة غير مسبوقة في عدد الأمريكيين الذين يتخلون عن جنسيتهم، لأسباب تتراوح بين الأعباء الضريبية والبحث عن هوية جديدة، مع قصص شخصية تروي رحلة التخلي عن الجنسية.

بعد عقد كامل من العيش خارج الولايات المتحدة، وفي سن الرابعة والثلاثين، أنهت كلات رسمياً علاقتها القانونية بالولايات المتحدة. كانت كلات قد عملت في مزارع الألبان في ولاية ويسكونسن قبل أن تنتقل إلى نيوزيلندا، حيث حصلت على تأشيرة عمل للمهارات الأساسية.

في مايو من عام 2025، حصلت هي وزوجها على الجنسية النيوزيلندية، وفي الوقت نفسه قررت التخلي عن جنسيتها الأمريكية. أوضحت كلات أنها لم تشعر يوماً بالانتماء للولايات المتحدة، وأنها أصيبت بخيبة أمل من مسار السياسة الأمريكية. دفعتها مشاعرها إلى دفع رسوم التخلي عن الجنسية التي كانت تبلغ آنذاك 2350 دولاراً، قبل أن تخفضها وزارة الخارجية بنحو 80 في المئة في وقت لاحق من العام.

وأدت القسم في القنصلية الأمريكية في أوكلاند في مارس 2026، بالتزامن مع بداية الحرب على إيران، وهو ما جعل قرارها يبدو أكثر ارتباطاً بالدوافع السياسية. إن التخلي عن الجنسية الأمريكية ليس مجرد إجراء شكلي؛ إنه عملية قانونية معقدة تتطلب استكمال إقرارات ضريبية لخمس سنوات سابقة، وأداء قسم شخصي أمام موظف قنصلي خارج الولايات المتحدة. وتشهد السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد من يختارون هذا الخيار.

ففي عام 2025، أدرجت مصلحة الضرائب الأمريكية 4889 شخصاً في قائمة من تخلوا عن جنسيتهم، وهو أعلى رقم منذ عام 2020 عندما بلغ العدد 6705. وتشير منظمة American Citizens Abroad إلى أنها تتلقى استفسارات أكثر من أي وقت مضى، وتتوقع زيادة بنسبة 15 في المئة في عدد المتنازلين عن الجنسية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وتقدم المنظمة حالياً المشورة لنحو 40 ألف مواطن أمريكي، معظمهم من حاملي الجنسية المزدوجة في أوروبا، ممن يفكرون في قطع العلاقة.

الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى التخلي عن الجنسية الأمريكية متعددة، ويبرز العامل المالي كأحد أهم الدوافع. فالولايات المتحدة، إلى جانب إريتريا، هي الدولة الوحيدة التي تفرض على مواطنيها تقديم إقرارات ضريبية ودفع ضرائب على دخلهم العالمي أينما كانوا، وذلك بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. ويقول خبراء من شركة سبار آند برنشتاين القانونية في نيويورك إن كثيرين لا يدركون الآثار الكاملة للتخلي عن الجنسية، بينما تؤكد شركة تيغرمان للاستشارات الضريبية في زيورخ أن العبء الضريبي هو المحرك الرئيسي لهذه القرارات.

كما تلعب الهوية دوراً كبيراً، كما في حالة كيريكيلا، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإيطالية وتعيش في نابولي. تدرس كيريكيلا التخلي عن جواز سفرها الأمريكي لتعتنق هويتها الأوروبية بالكامل، مؤكدة أن قرارها ليس مرتبطاً بالسياسة أو المال، بل بالانتماء العائلي والمهني في إيطاليا. وتضيف كيريكيلا أنها لم تعد تملك أي روابط عائلية في الولايات المتحدة، إذ ولد أطفالها في إيطاليا وزوجها إيطالي. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التخلي عن الجنسية، قد يكون خفض الرسوم حافزاً إضافياً.

جينيفر سونتاغ، وهي مواطنة أمريكية إيطالية مزدوجة الجنسية تعيش في صقلية، كانت تخطط للتخلي عن جنسيتها الأمريكية منذ سنوات، لكن خفض الرسوم شجعها على اتخاذ الخطوة الفعلية. غادرت سونتاغ الولايات المتحدة نهائياً في عام 2018، ووصفت انتخاب دونالد ترامب في 2016 بـ القشة الأخيرة. حالياً، تخضع حسابات أعمالها للسنوات السبع الماضية لمراجعة محاسبية، ثم ستحدد موعداً في القنصلية الأمريكية في روما أو نابولي لأداء القسم.

وتقول سونتاغ إنها تشعر بأن حياتها الآن في إيطاليا، ولا ترى مبرراً للاستمرار في حمل جنسية بلد لم تعد تشعر بالانتماء إليه. تجسد قصص كلات وكيريكيلا وسونتاغ اتجاهاً متزايداً بين الأمريكيين في الخارج، حيث يتزايد عدد من يقطعون علاقتهم الرسمية بالولايات المتحدة لأسباب تتراوح بين الضرائب والهوية والاستياء السياسي. ومع تخفيض الرسوم وزيادة الوعي بالإجراءات، قد يستمر هذا الاتجاه في الارتفاع في السنوات القادمة





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