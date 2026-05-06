أمانة محافظة الطائف تستكمل استعداداتها الميدانية الشاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

تفاصيل الخطة التشغيلية لأمانة الطائف لموسم حج 1447هـ، والتي تشمل تكثيف أعمال النظافة وصيانة الإنارة وتجهيز المرافق بمشاركة آلاف العمال والمتطوعين لضمان راحة الحجاج.

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لضمان تقديم أفضل الخدمات ل ضيوف الرحمن ، أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة في أمانة محافظة الطائف، عن اكتمال كافة استعداداتها الميدانية واللوجستية لاستقبال موسم حج عام 1447هـ.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع جودة الخدمات البلدية المقدمة، وتحويل تجربة الحجاج إلى رحلة ميسرة تتسم بالراحة والأمان منذ لحظة وصولهم إلى بوابات الدخول في المنطقة الغربية وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة. وقد وضعت الأمانة خطة تشغيلية متكاملة ومحكمة، ركزت من خلالها على كافة النقاط الحيوية ومسارات الحركة الرئيسية، لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية على مدار الساعة، مع التركيز على أدق التفاصيل التي تضمن صحة وسلامة الحجاج والزوار.

وفيما يتعلق بالجانب التشغيلي والميداني، فقد قامت أمانة محافظة الطائف بحشد موارد بشرية ومادية ضخمة لمواجهة الكثافة التشغيلية المتوقعة خلال الموسم. حيث تم تكليف أكثر من ألفي عامل متخصص في أعمال النظافة والصيانة، يعملون وفق جداول زمنية دقيقة لتنظيف المسارات وإزالة المخلفات أولاً بأول، مدعومين بأسطول ضخم يضم ما يزيد على 500 معدة وآلية حديثة مجهزة للتعامل مع مختلف التحديات الميدانية.

كما تم توزيع نحو 30 ألف حاوية نظافة في المواقع الاستراتيجية والنقاط التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وضمان بيئة صحية خالية من الملوثات، مما يعكس الصورة المشرقة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن ويوفر لهم بيئة نقية تعينهم على أداء مناسكهم. ولم تقتصر الاستعدادات على أعمال النظافة فحسب، بل شملت صيانة شاملة للبنية التحتية والخدمية على طرق الحج.

فقد نفذت الفرق الفنية صيانة دقيقة لأكثر من ألف عمود إنارة لضمان إضاءة الطرقات ومسارات المشاة بشكل كامل، مما يساهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية والحد من الحوادث أثناء التنقل الليلي في المناطق الجبلية والمنحدرات. وفي سياق متصل، تم تجهيز وتأهيل ما يزيد على 100 دورة مياه عامة موزعة بدقة على طرق الحج وفي مركز الفرز الأمني بالبهيتة، مع التأكد من توفر كافة المستلزمات الصحية والتشغيلية لضمان تقديم خدمة لائقة ومريحة للحجاج، تماشياً مع المعايير الصحية العالمية والبلدية المعتمدة في المملكة.

أما على صعيد القوى البشرية والعمل التطوعي، فقد شهد هذا الموسم مشاركة واسعة النطاق تعكس روح التكاتف المجتمعي، حيث تم استقطاب أكثر من 500 من الكوادر البشرية المتخصصة في الإدارة والمتابعة الميدانية، إضافة إلى جيش من المتطوعين والمتطوعات يتجاوز عددهم ألفي شخص. وتتوزع هذه الجهود البشرية على نقاط حيوية تشمل مطار الطائف الدولي، ومواقيت الإحرام في قرن المنازل بالسيل الكبير ووادي محرم في الهدا، وصولاً إلى مركز الفرز الأمني بالبهيتة.

يهدف هذا التواجد المكثف إلى تقديم الدعم والإرشاد للحجاج، ومساعدتهم في تسهيل إجراءاتهم، وتقديم العون اللازم لهم، مما يجسد قيم التكافل والضيافة العربية الأصيلة التي تفتخر بها المملكة العربية السعودية أمام العالم أجمع. وختاماً، تؤكد أمانة محافظة الطائف أن هذه المنظومة المتكاملة من الخدمات لا تأتي من فراغ، بل هي نتاج تخطيط مسبق ودراسات ميدانية دقيقة تهدف إلى تذليل كافة الصعاب أمام ضيوف الرحمن.

إن الهدف الأسمى هو توفير بيئة خدمية مهيأة بالكامل، تدعم رحلة الإيمان والطمأنينة، وتضمن وصول الحجاج إلى وجهاتهم في المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، مع الالتزام التام بتطوير هذه الخدمات بشكل مستمر لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تحسين تجربة ضيوف الرحمن في كل عام، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية لتواكب التوسع في أعداد الحجاج والقادمين عبر مختلف المنافذ





