أمانة جدة رفعت جاهزية 12 شاطئًا وموقعًا بحريًا مع فرق إنقاذ وإشراف ميداني لضمان سلامة الزوار في موسم الصيف، وتلبي الأمانة توقعات الزوار وتعزز السلامة البحرية على ساحل منطقة مكة المكرمة

دفعت أمانة محافظة جدة خطوة كبيرة نحو تعزيز تجربة الزيارة البحرية في المنطقة من خلال رفع جاهزية 12 شاطئًا وموقعًا بحريًا لاستقبال الزوار في موسم الصيف.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة تشغيلية ورقابية متكاملة تمتد على طول ساحل منطقة مكة المكرمة، بدءًا من محافظة رابغ شمالًا وصولاً إلى محافظة القنفذة جنوبًا، وتستهدف توفير بيئة آمنة ومريحة للزوار والعائلات على الواجهات البحرية. تتضمن الخطة تجهيز المواقع البحرية بفرق إنقاذٍ ومراقبة ميدانية تضم 66 منقذًا ومنقذة، إلى جانب 34 مشرفًا ومشرفة لضمان متابعة الأداء الميداني وتطبيق إجراءات السلامة المطلوبة.

كما يتضمن التنظيم وجود فرق ديكورية للتعامل مع أي حوادث، وتفعيل مراقبة جودة المياه والظروف الجوية، بالإضافة إلى صيانة المعدات والرسوب البحري. تمّ تثبيت أجهزة الإنذار والنظام الإشعاعي في جميع الشواطئ لتسهيل التنسيق بين الفرق الميدانية وعلى مواقع التدريب البحري. أكّد رئيس أمانة جدة على استمرارية الأعمال الرقابية اليومية على الشواطئ، مع التركيز على جاهزية الخدمات المساندة مثل صرافة المياه، ومعدات الإسعافات الأولية، والوسائل العرضية لتعليم السلامة البحرية.

كما يُشرف الفريق على التحقق من مدى جاهزية كل شاطئ للتعامل مع أي طارئ معبرًا عن التزام الأمانة بتوفير بيئة آمنة ومهيأة للزوار والأسر. وتزامن هذه الجهود مع ارتفاع الإقبال على الواجهات البحرية خلال الإجازة الصيفية وموسم ما بعد الحج، مما يبرز أهمية إدارة وتنظيم هذه الخدمات بطريقة فعالة.

دعت أمانة جدة مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بواجبات السلامة، مثل عدم السباحة خلال التقلبات الجوية السريعة، والالتزام بمواعيد السباحة المسموح بها من شروق الشمس حتى غروبها، بالإضافة إلى متابعة تعليمات المنقذين وتفادي الابتعاد عن المناطق المخصصة للسباحة. كما شددت على ضرورة مراقبة الأطفال على الأبراج البحرية وتغليب جدية مؤسسات الإسعاف على الحوادث المحتملة. وتشمل المواقع الجاهزة شاطئ رابغ، وشاطئ اللؤلؤة، وشاطئ أبحر الجنوبي، وشاطئ الليث، وشاطئ القنفذة، إلى جانب غيرها من الشواطئ والمسابح البحرية التابعة لأمانة جدة.

تُظهر هذه الخطة روح المبادرة المشجعة، حيث تُعَدّ جهود الأمانة مكملًا لبرامج تحسين جودة الحياة وتعزيز السلامة البحرية، فضلاً عن تطوير الواجهات الساحلية لدعم مكانة جدة ومقاطعة الساحل الغربي في منطقة مكة المكرمة. كما يُبرهن الجهد المبذول على ذروة التزام الجهات الحكومية بتوفير بيئة آمنة وخدمات عالية الجودة للزوار والعائلات في الوقت الذي تتزايد فيه حماس الزيارات على الأرجح في الفترة المقبلة، مع الالتزام الدائم للمتابعة الحديثة والرقابة المستمرة على جميع الشرائح العصابة التي تحول إلى قطاع الكثافة الراهنة.

هذه المرحلة من التحضير الصيفي تعد بتحسين أداء الخدمات البحرية، بما في ذلك تقديم دورة تدريبية للمتطوعين في جميع القطاعات المطلوبة، وتحديد المناطق البحرية الأكثر أهمية للزوار الذين يخططون للغموض والراحة في وقت الحرارة وتكاليف التطوير المستقبلي العالي. وتعمل الأمانة على مدى التزامها في تطوير تاريخ المدينة الساحلة من خلال الاحتفاظ بمتابعة التحضير السنوية للزوار المتوالي ومراجعة مصلحة كلٍّ من الخدمات.

يدعم تحديد أمانة جدة سمعة المنطقة البحرية وحماية المواطن، ولاقوة أحيانًا على مستوى الطبيب لطبيعة البيئة الخضراء التي تتوفر على الشاطئ، ويؤكد التزام المجتمع بجودة الحياة والخدمات العالية التي يظل عريضة على كل صياغة.





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أمانة جدة الخطط الصيفية الإنقاذ الصحفي الوسائل البحرية الجيش البحري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

المركزي الهندي يبيع ذهبا بقيمة 12 مليار دولاركشفت وكالة 'بلومبرغ' أن بنك الاحتياطي الهندي قام خلال أسبوعين في شهر مايو الماضي ببيع ذهب من احتياطياته بقيمة حوالي 12 مليار دولار، وذلك بهدف زيادة الأصول النقدية.

Read more »

'الأجواء كانت متوترة بالفعل'.. القناة 12 تكشف كواليس مكالمة ترامب مع نتنياهوكشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول المحادثة المتوترة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين.

Read more »

الجزيرة العربية تدخل غداً مربعانية القيظ لمدة 40 يوماً مع أطول نهارات السنةالجزيرة العربية تدخل غداً مربعانية القيظ، بداية الصيف الفعلية لمدة 40 يوماً من 3 يونيو حتى 12 يوليو، مع أطول نهارات السنة وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات على الز

Read more »

مسؤول إيراني يكشف تفاصيل زيارة قاليباف إلى قطر بشأن الأصول المجمدةكشف مسؤول إيراني عن تمسك طهران بالحصول على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة فور توقيع أي اتفاق مع استمرار وساطة قطر ومحادثات غير مباشرة مع واشنطن

Read more »

تنم عن عدم ثقة.. قناة عبرية تكشف تفاصيل اتفاق بين ترامب ونتنياهو سبق المكالمة الكارثيةأفادت 'قناة 12' العبرية نقلا عن مصادر، بأن ترامب ونتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا سرا قبل أيام اتفقا فيه على إصدار أمر بالإخلاء للضاحية دون تنفيذ الهجوم للضغط على إيران في المفاوضات

Read more »

اتحاد كأس الخليج يرفع أندية دوري أبطال الخليج إلى 12 ويحدد قرعة نسخة 2026-2027اتحاد كأس الخليج العربي يعلن تفاصيل دوري أبطال الخليج 2026-2027، برفع عدد الأندية إلى 12 وتحديد قرعة 9 سبتمبر، مع توزيع المقاعد وفق تصنيف الأندية الآسيوي.

Read more »