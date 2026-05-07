أمانة جدة تستكمل استعداداتها الشاملة لموسم حج 1447هـ لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن

تقرير مفصل حول جهود أمانة محافظة جدة لتعزيز الصحة العامة، وأعمال النظافة، والاستجابة الميدانية، والرقابة الصحية استعداداً لموسم حج 1447هـ.

في إطار سعيها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات ل ضيوف الرحمن ، أعلنت أمانة محافظة جدة عن استكمال كافة استعداداتها التشغيلية والميدانية لاستقبال موسم حج عام 1447هـ، وذلك تحت مظلة منظومة وزارة البلديات والإسكان.

تأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والصحة العامة في كافة أرجاء المحافظة، ورفع كفاءة الاستجابة السريعة للبلاغات في المواقع الحيوية، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة ومريحة للحجاج القادمين عبر بوابة جدة، بالإضافة إلى سكان وزوار المنطقة. وقد ركزت الأمانة في رؤيتها لهذا العام على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لضمان انسيابية الحركة وتوفير كافة المتطلبات الأساسية التي تساهم في تحقيق أقصى درجات الرضا عن الخدمات البلدية المقدمة خلال هذه الفترة المباركة.

وقد أوضحت الأمانة أنها وضعت خطة دقيقة تستهدف بشكل مباشر الأماكن والمناطق التي تشهد زيادة كبيرة في كثافة التدفقات البشرية، خاصة المسارات الحيوية المؤدية إلى المشاعر المقدسة. وتشمل هذه الخطة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على نطاق واسع، حيث سيتم تسيير فرق تفتيشية متخصصة لمتابعة أداء المطابخ والمطاعم والمراكز التجارية والأسواق، بالإضافة إلى المنشآت الغذائية والتموينية لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

كما تم توجيه اهتمام خاص بالفنادق والشقق المفروشة والمنشآت الترفيهية، من خلال تشديد الرقابة على مستوى النظافة والامتثال للاشتراطات البلدية، وذلك لمنع وقوع أي مخالفات قد تؤثر على صحة ضيوف الرحمن أو جودة إقامتهم في المدينة، سعياً للوصول إلى نسبة امتثال كاملة تعكس الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بالجانب البيئي والصحي، أعلنت أمانة جدة عن تنفيذ خطة مكثفة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي في كافة مواقع مرور وتجمع وتفويج الحجاج.

وقد شملت هذه الجهود تهيئة محيط ميقاتي يلملم والجحفة في نطاق بلديتي محافظة الليث ومحافظة رابغ، وذلك لضمان جاهزيتهما لاستقبال الحجاج المارين عبر هذه المواقيت وتوفير سبل الراحة لهم. ولم تقتصر أعمال النظافة على هذه المواقع فحسب، بل امتدت لتشمل محيط مصليات العيد، والمسالخ البلدية، وأسواق النفع العام، والحدائق العامة، والواجهات البحرية التي تعد متنفساً هاماً للزوار.

وتعمل الفرق الميدانية على صيانة المرافق العامة وتطوير الواجهات البحرية لتكون في أبهى صورها، مع ضمان استمرارية عمليات رفع المخلفات والتنظيف الدوري على مدار الساعة طوال فترة الموسم وإجازة العيد. وعلى صعيد إدارة موسم الأضاحي، أكدت الأمانة أنها ستكثف جهودها الرقابية على المطابخ المرخصة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الصارمة أثناء عمليات الذبح والتقطيع. كما ستقوم الأمانة، بالتنسيق مع لجنة أعمال الحج بمقام محافظة جدة، بتحديد واعتماد نقاط بيع المواشي الموثقة لمنع العشوائية وضمان سلامة اللحوم المعروضة.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة الأمنية والصحية، ستشرف الأمانة على نقاط التفتيش بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، وذلك بهدف منع تهريب لحوم الأضاحي غير المطابقة للمواصفات عبر منافذ ومداخل المحافظة، مما يحمي المستهلكين من المخاطر الصحية المرتبطة باللحوم غير المفحوصة. وختاماً، عززت أمانة جدة من جاهزيتها التقنية والميدانية من خلال تفعيل خطط عمل مشتركة بين كافة الإدارات والبلديات الفرعية.

وقد تم تخصيص فرق عمل تعمل بنظام النوبات على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة البلاغات والملاحظات عبر تطبيق بلدي أو من خلال الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات على الرقم 940. تهدف هذه المنظومة الرقمية إلى تسريع عملية المعالجة الميدانية وضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ، مما يعكس التزام الأمانة بتطوير الخدمات البلدية والتحول الرقمي في إدارة الأزمات والفعاليات الكبرى، بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة عالية في كافة المواقع الحيوية بالمحافظة





