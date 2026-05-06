أمانة منطقة عسير تنفذ 37,659 جولة رقابية ميدانية خلال أبريل وتكتشف 12,014 مخالفة

أكدت أمانة منطقة عسير وبلدياتها تنفيذ 37,659 جولة رقابية ميدانية خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن رصد 12,014 مخالفة، تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. وأوضحت أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم إبراز رمز الاستجابة السريعة (QR)، وعدم التقيد بالزي الخاص بالعاملين، وعدم وجود شهادة صحية سارية، إلى جانب مخالفات أخرى متنوعة. ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي، بما يسهم في دعم جهود الرقابة، وتحقيق بيئة مستدامة.

نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال شهر أبريل الماضي 37,659 جولة رقابية ميدانية، وذلك في إطار برامجها المكثفة لمتابعة امتثال المنشآت للاشتراطات البلدية والصحية، وتعزيز مستوى السلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف الأنشطة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن رصد 12,014 مخالفة، تم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بهدف رفع مستوى الامتثال وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على الصحة العامة أو جودة الخدمة. وبيّنت أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في عدم إبراز أو وضوح رمز الاستجابة السريعة (QR)، وعدم التقيد بالزي الخاص بالعاملين، وعدم وجود شهادة صحية سارية، إضافة إلى ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة، وعدم وجود رخصة نظامية، إلى جانب مخالفات أخرى متنوعة تم رصدها خلال الجولات الميدانية.

وأكدت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية تواصل تنفيذ خططها اليومية وفق منهجية رقابية شاملة، ترتكز على تكثيف الزيارات وتغطية مختلف المواقع والأنشطة، مع التركيز على المواقع ذات الكثافة العالية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها. ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي، بما يسهم في دعم جهود الرقابة، وتحقيق بيئة مستدامة.

وفي سياق متصل، أشارت الأمانة إلى أن الجهود الرقابية تأتي في إطار التزامها بتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين، حيث تم خلال الجولات الميدانية التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية في المطاعم والمقاهي، وسلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى متابعة التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية، مثل وجود رخصة سارية، والتقيد بمواصفات المباني، وسلامة المسارات والممرات. كما تم التركيز على التزام المنشآت التعليمية بالاشتراطات الصحية، خاصة في ظل استمرار جهود مكافحة جائحة كورونا، حيث تم التأكد من توفر وسائل التعقيم والتباعد الاجتماعي، والتزام العاملين بارتداء الكمامات.

وفي هذا الإطار، أكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين، حيث تسعى الأمانة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز دور الرقابة الميدانية، وتفعيل دور المجتمع في الإبلاغ عن المخالفات، مما يسهم في تحقيق بيئة مستدامة وآمنة للجميع





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أمانة منطقة عسير جولات رقابية مخالفات سلامة عامة تطبيق بلدي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'روح السعودية' تضيء السماء في مطارات المملكة بفعاليات احتفال عيد الفطرسيتم توزيع بطاقات ذات علامات تجارية مجهزة برموز QR والشوكولاتة على الزوار.

Read more »

موسكو تطلق رموز QR في محطات النقل لتتبع مواعيد الحافلات والترام مباشرةواصلت موسكو تطوير خدماتها الرقمية في قطاع النقل العام من خلال تركيب رموز QR في المحطات.

Read more »

أمانة المنطقة تنفذ 37,659 جولة رقابية وتكتشف 12,014 مخالفة خلال أبريلنفذت أمانة منطقة وبلدياتها خلال شهر أبريل 37,659 جولة رقابية ميدانية، ورصدت 12,014 مخالفة، بما في ذلك عدم وضوح رمز الاستجابة السريعة (QR)، وعدم التقيد بالزي الخاص، وعدم وجود شهادة صحية سارية، وممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة. وتواصل فرق الرقابة تنفيذ خططها اليومية لتعزيز الامتثال والسلامة العامة، مع دعوة الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي.

Read more »

أمانة عسير تكثّف الرقابة الصحية وترصد أكثر من 12 ألف مخالفة خلال أبريلنفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال شهر أبريل (37659) جولة رقابية ميدانية، ضمن جهودها المكثفة لتعزيز الصحة العامة وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات

Read more »