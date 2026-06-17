أمازون السعودية تعلن عن فترة "برايم داي" من 24 إلى 30 يونيو 2026 مع عروض صيفية مجانية وسريعة

فعالية "برايم داي" تعود إلى المملكة من 24 إلى 30 يونيو 2026 لتقدم لأعضاء الخدمة آلاف العروض الحصرية على منتجات صيفية، شحن مجاني وسريع، وتخفيضات على أجهزة تلفاز، ألعاب، ومستلزمات كرة القدم، في إطار الاحتفال بالست سنوات لأمازون في السعودية وتوسع عالمي للفعالية.

أعلنت أمازون السعودية (Amazon.sa) عن عودة فعالية " برايم داي " في المملكة خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو 2026، لتقدم لأعضاء خدمة برايم مجموعة واسعة من العروض الحصرية على العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى منتجات صيفية عالية الطلب.

تأتي هذه الفعالية لتستهدف موسم الصيف المتصاعد ومتابعي بطولة كرة القدم، حيث تم تخصيص صفحة مخصصة لعرض جميع الصفقات المتاحة. تلتزم أمازون بتوفير خدمة توصيل مجانية وسريعة إلى جميع مدن المملكة، بما في ذلك الرياض وجدة والمدن الرئيسية الأخرى، ما يعزز تجربة التسوق للعضو ويضمن وصول المشتريات في الوقت المحدد.

تشير دراسة حديثة أجرتها شركة HarrisX إلى أن 80٪ من المتسوقين السعوديين يشعرون بالرضا عندما يحصلون على صفقة مميزة، في حين يربط 94٪ منهم عضوية برايم بخدمة الشحن المجاني، و93٪ بالشحن السريع، و91٪ بالعروض والخصومات الحصرية. وهذا يجعل "برايم داي" الوجهة المثالية للباحثين عن قيمة مضافة خلال فصل الصيف. وفي إطار الاحتفاء بالذكرى السنوية السادسة لوجود أمازون في السعودية، أكدت الشركة أن هذه الفعالية هي ثمرة استثمارات مستمرة في السرعة والابتكار وتوسيع خيارات التسوق، لتلبية احتياجات العملاء بأفضل صورة ممكنة.

مع انطلاق الفعاليات الصيفية، سيتاح للأعضاء فرصة الاستعداد للمناسبات الموسمية مثل مشاهدة مباريات كرة القدم، من خلال عروض على شاشات التلفزيون الكبيرة، مكبرات الصوت، أجهزة الألعاب الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الذكية من علامات تجارية بارزة مثل سامسونج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الحصول على خصومات على الوجبات الخفيفة، المشروبات، ومستلزمات التشجيع، مع ضمان توصيل مجاني وسريع إلى باب المنزل.

تتزامن عروض "برايم داي" 2026 مع فعاليات مماثلة في أكثر من عشرين دولة حول العالم، بما في ذلك دول أوروبا، أمريكا، آسيا وأفريقيا، ما يتيح لأعضاء برايم في أستراليا، البرازيل، الهند واليابان الاستفادة من الصفقات في وقت لاحق من هذا الصيف. هذا التوسع العالمي يعكس استراتيجية أمازون لتوحيد تجربة التسوق المتميزة عبر الحدود، مع التركيز على تقديم قيمة استثنائية وخدمات ترفيهية مثل Prime Video وPrime Gaming للأعضاء في جميع الأسواق المستهدفة





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برايم داي أمازون السعودية عروض صيفية شحن مجاني تسوق إلكتروني

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