أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه رحيله عن تدريب المنتخب الليبي لكرة القدم على الرغم من سريان عقده، بعد فترة لم يحقق فيها الفريق النتائج المرجوة. تولى سيسيه تدريب المنتخب في مارس 2025 بعقد يمتد لعامين، خلفاً لـناصر الحضيري. لم يكشف سيسيه عن أسباب الرحيل، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعقيب من الاتحاد الليبي لكرة القدم.

أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه ، الأربعاء، عن رحيل ه المفاجئ من منصب المدير الفني للمنتخب الليبي الأول ل كرة القدم ، وذلك على الرغم من سريان عقده حتى عام 2027. وجاء هذا الإعلان عبر منشور على حسابه الشخصي في إنستغرام، حيث وصف سيسيه شهر مارس الماضي بالاستثنائي، مشيراً إلى أنه كان آخر تجمع له كمدرب للمنتخب الوطني الليبي. وقد وصف سيسيه تجربته في تدريب المنتخب الليبي بأنها كانت مغامرة غنية جداً على الصعيدين المهني والشخصي، وأعرب عن امتنانه للجميع، مؤكداً أنه لم يكن ليغادر دون توجيه كلمة من القلب.

وأشاد سيسيه بالطاقم الفني واللاعبين، مشيراً إلى فخره بالعمل الذي أنجزوه معاً وبالنتائج التي حققوها، على الرغم من الصعوبات التي واجهوها. كما أعرب عن ثقته الكبيرة في الفريق، مؤكداً أنه لا يساوره أدنى شك في أنهم سيواصلون جهودهم للمضي قدماً بالفريق. ولم ينس سيسيه توجيه الشكر إلى الجماهير الليبية، معبراً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وحماسهم ودعمهم اللامحدود، مؤكداً أنه لن ينساهم أبداً وأن فرسان المتوسط سيظلون دائماً قادرين على الاعتماد عليهم. \تولى سيسيه مهام تدريب منتخب فرسان المتوسط في شهر مارس من عام 2025، بعقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، خلفاً للمدرب ناصر الحضيري. إلا أن النتائج التي حققها الفريق لم تكن على المستوى المأمول، مما أثار بعض التساؤلات حول مستقبله مع المنتخب. يذكر أن سيسيه سبق له أن قاد منتخب السنغال للفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 2021، إلا أنه أخفق في التأهل مع المنتخب الليبي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بالإضافة إلى الإخفاق في بلوغ كأس العرب 2025 ونهائيات كأس العالم 2026. هذه الإخفاقات وضعت ضغوطاً إضافية على سيسيه، وجعلت قرار رحيله مفاجئاً للكثيرين. لعب سيسيه مع المنتخب الليبي 10 مباريات، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مرتين فقط. وعلى الرغم من هذا السجل، لم يكشف سيسيه عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الرحيل، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعقيب رسمي من الاتحاد الليبي لكرة القدم حتى الآن. هذا الغموض يترك المجال مفتوحاً للتكهنات والتساؤلات حول مستقبل المنتخب الليبي، والخطوات التالية التي سيتخذها الاتحاد لتعويض هذا الفراغ. \قرار رحيل سيسيه يفتح الباب أمام تحديات جديدة للمنتخب الليبي، حيث سيتعين على الاتحاد الليبي لكرة القدم البحث عن مدرب جديد قادر على قيادة الفريق وتحقيق النتائج المرجوة. يمثل هذا التغيير فرصة لإعادة بناء الفريق وتطويره، ووضع خطط استراتيجية جديدة لتحقيق الأهداف على المدى الطويل. يجب على الاتحاد أن يأخذ في الاعتبار الخبرات السابقة، والتعلم من الأخطاء، ووضع رؤية واضحة لمستقبل كرة القدم الليبية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد أن يعمل على تعزيز العلاقة مع اللاعبين والجماهير، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق النجاح. المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار المنتخب الليبي، وستعتمد على القرارات التي سيتخذها الاتحاد، والمدرب الجديد الذي سيتم اختياره، والرؤية التي سيتم تبنيها. من الضروري أيضاً أن يتم التركيز على تطوير البنية التحتية لكرة القدم في ليبيا، وتوفير الدعم المالي والإداري للأندية، بهدف تعزيز مستوى اللاعبين المحليين ورفع مستوى المنافسة. يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو بناء فريق قوي قادر على المنافسة على المستوى القاري والعالمي، وإعادة الفرحة إلى الجماهير الليبية المتعطشة لتحقيق الإنجازات





