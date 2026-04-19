أليغري يؤكد على أهمية التأهل لدوري الأبطال ويعلق على مباراة فيرونا

مدرب ميلان، ماسيميليانو أليغري، يشدد على ضرورة التركيز على تحقيق النتائج الإيجابية لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويعلق على فوز فريقه الصعب أمام هيلاس فيرونا. النص يتطرق أيضاً إلى وضع ميلان في جدول الترتيب، وموقف أليغري من تدريب منتخب إيطاليا، بالإضافة إلى أخبار أخرى عن الدوري الإيطالي وتتويج ريال سوسيداد بكأس ملك إسبانيا بقيادة مدربه الأميركي بيليغرينو ماتارازو.

أكد مدرب ميلان ، ماسيميليانو أليغري ، على الأهمية القصوى لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مشدداً على أن التركيز الكامل على تحقيق النتائج الإيجابية بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. جاءت تصريحات أليغري عقب فوز فريقه على هيلاس فيرونا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي ، وهو الانتصار الذي أعاد ميلان إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة.

يبتعد الفريق بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان، ويتساوى في النقاط مع نابولي الثالث بفارق الأهداف، بينما يتقدم بست نقاط على يوفنتوس الرابع. وفي حديثه إلى منصة «دي إيه زد إن»، وصف أليغري المباراة بأنها كانت معقدة، لا سيما بعد الخسارتين السابقتين. وأشار إلى أن الأسابيع الستة المتبقية في الموسم تزيد من الضغط والخوف، حيث لا يرغب الفريق في التفريط في هدفه الأساسي. وأوضح أن اللعب خارج الديار أمام هيلاس فيرونا لطالما كان تحدياً، رغم أن فريق فيرونا يمتلك 18 نقطة فقط، إلا أنه يمثل خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة.

واعترف أليغري بأن فريقه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل، لكن الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا. وأشار المدرب الإيطالي إلى أن الفريق كان بإمكانه استغلال المساحات بشكل أفضل، خاصة وأن خطوط دفاع فيرونا كانت متباعدة. إلا أنه أكد على رضاه عن أداء اللاعبين، خصوصاً في الجانب الدفاعي، ووعيهم بأهمية هذا الفوز. واختتم أليغري تصريحاته بالتأكيد على أن النتائج تأتي أولاً في هذه المرحلة من الموسم، وهو أمر طبيعي، وأن الفريق لم يحسم تأهله رسمياً بعد، ولكنه أصبح قريباً جداً من تحقيقه.

على صعيد آخر، استعاد ميلان بالفعل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه على مضيفه هيلاس فيرونا في الجولة 33 من المسابقة. وفي سياق متصل، حسم مدرب ميلان، ماسيميليانو أليغري، موقفه من الشائعات التي ربطته بتولي تدريب منتخب إيطاليا، مؤكداً على تمسكه بمشروعه الحالي مع النادي اللومباردي.

كما يقترب إنتر ميلان خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإيطالي، بعد تحقيقه فوزاً مهماً على ضيفه كالياري بنتيجة 3-0. وفي خبر آخر، دخل المدرب الأميركي بيليغرينو ماتارازو تاريخ ريال سوسيداد، حيث قاد الفريق الباسكي للتتويج بكأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة، وذلك بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في مباراة مثيرة. ماتارازو، الملقب بـ«رينو»، حقق أول لقب في مسيرته التدريبية بعد مسيرة طويلة بدأت في ألمانيا، ساعياً لشق طريقه في عالم كرة القدم عقب مغادرته الولايات المتحدة.

عبر المدرب الأميركي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد أربعة أشهر فقط من توليه المهمة، حيث كان الفريق يصارع من أجل البقاء. ووصف ماتارازو رحلته مع ريال سوسيداد بأنها «مذهلة»، مشيراً إلى أن جميع مباريات الفريق كانت مثيرة، وأنهم أنهوا الموسم بإنجاز مميز. رغم الإشادة الكبيرة، فضّل ماتارازو نسب الفضل إلى لاعبيه، مؤكداً سعادته بالعمل مع الفريق وفخره بقيادة هؤلاء اللاعبين، وأن اللقب هو ثمرة العمل الجماعي.

ولد ماتارازو لعائلة إيطالية مهاجرة في الولايات المتحدة، ونشأ شغفه بكرة القدم متأثراً بمتابعة أسطورة دييغو مارادونا. ورغم أن كرة القدم لم تكن اللعبة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، دفعه شغفه لدراستها أكاديمياً، وحصل على شهادة في الرياضيات من جامعة كولومبيا، مؤكداً أن هذه الخلفية ساعدته. بدأ مسيرته في ألمانيا، حيث لعب في الدرجات الدنيا قبل أن يتحول إلى التدريب، فقاد فرق الشباب والرديف في نورنبيرغ، ثم عمل مساعداً للمدرب يوليان ناغلسمان. في ديسمبر 2019، تولى تدريب شتوتغارت وقاده إلى الصعود إلى الدوري الألماني. وبعد رحيله عن شتوتغارت، عاد إلى هوفنهايم، قبل أن يبدأ مغامرته الإسبانية مع ريال سوسيداد بانطلاقة مثالية.

يأمل ماتارازو أن يكون هذا اللقب بداية لمسيرة طويلة مع النادي، مؤكداً أنهم لا يريدون الاكتفاء بما حققوه، وأن أمامهم سبع مباريات في الدوري يطمحون فيها لتحقيق المزيد





ماسيميليانو أليغري ميلان دوري أبطال أوروبا الدوري الإيطالي بيليغرينو ماتارازو

