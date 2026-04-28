أليسون يثير التكهنات.. ومستقبله مرتبط بقرارات النادي

أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، يواصل التألق والإسهام في انتصارات الفريق، بينما تثار تساؤلات حول مستقبله مع قرب نهاية عقده وتلقيه عروضاً من أندية أخرى.

تألق أليسون بيكر ، حارس مرمى ليفربول ، في مشهد مؤثر على خط التماس، حيث صفق لزميله فريدي وودمان بعد تصدٍّ حاسم منع جان فيليب ماتيتا من التسجيل.

هذه اللقطة لم تكن مجرد إيماءة عابرة، بل كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت هجمة مرتدة سريعة انتهت بهدف ثانٍ سجله آندي روبرتسون، خلال فوز ليفربول (3-1) على كريستال بالاس. بعد صافرة النهاية، توجه أليسون مباشرة نحو وودمان واحتضنه، في تعبير واضح عن دوره القيادي داخل الفريق، حيث كان داعماً للحارس الثالث طوال الموسم، وحرص على توجيهه قبل مشاركته الأولى في الدوري.

من المتوقع أن يعود أليسون إلى التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب أرني سلوت في مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة، بعد غياب دام ستة أسابيع بسبب إصابة عضلية. مكانة أليسون بين أساطير حراسة مرمى ليفربول تتأكد باقترابه من معادلة رقم تاريخي للنادي، حيث يحتاجه لمباراة بشباك نظيفة واحدة ليتجاوز رصيد إليشا سكوت. لا يتفوق عليه في هذا الإنجاز سوى راي كليمنس، وبروس غروبلار، وبيبي رينا، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الصفقات المؤثرة في تاريخ النادي الحديث، إلى جانب فيرجيل فان دايك.

وقد قام ليفربول بتفعيل خيار تمديد عقد أليسون لموسم إضافي حتى صيف 2027، في خطوة أنهت التكهنات حول مستقبله. في المقابل، تم التعاقد مع الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي كخيار للمستقبل، لكن موسمه الأول شهد تذبذباً في الأداء، خاصة في جانب التمرير مقارنة بقدراته في التصدي. استمرار أليسون لموسم إضافي، مع إعطاء مامارداشفيلي فرصة للتطور، يبدو خياراً منطقياً، خاصة وأن الحارس البرازيلي، رغم بلوغه 33 عاماً، لا يزال يقدم مستويات عالية.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بمستقبله، بعد ربطه بالانتقال إلى يوفنتوس. مصادر مقربة من أليسون نفت وجود اتفاق مبدئي، بينما اكتفى سلوت بالتأكيد على أن النادي يتخذ قراراته بما يخدم مصلحته العامة. تتداخل عدة عوامل في تحديد مستقبل أليسون، بما في ذلك العروض المحتملة، وقيمته السوقية، ورغبته الشخصية في خوض تجربة جديدة. لكن من الصعب تخيل انتقاله بسهولة، نظراً لتكلفته المرتفعة وراتبه الكبير.

أليسون سبق له أن رفض عروضاً مغرية في السنوات الأخيرة، مفضلاً الاستمرار مع ليفربول، وهو ما يعكس ارتباطه بالنادي ورغبته في مغادرة تليق بمسيرته. ومع ذلك، تثير سجلات إصاباته بعض القلق، حيث ارتفعت معدلات غيابه في المواسم الأخيرة، مع تكرار إصابات العضلة الخلفية، وهو ما تحاول الأجهزة الطبية تفسيره. على الرغم من ذلك، تظل قيمته الفنية والقيادية كبيرة، حيث يحظى باحترام كبير داخل غرفة الملابس، ويعتبر أحد الأصوات المؤثرة بين اللاعبين.

ومع اقتراب رحيل محمد صلاح وروبرتسون، يخسر الفريق اثنين من أبرز عناصر الخبرة، في وقت تحيط فيه الشكوك بمستقبل لاعبين آخرين مثل كورتيس جونز وجو غوميز، إلى جانب استمرار المفاوضات مع إبراهيما كوناتي. قبل عامين، ترك يورغن كلوب فريقاً يتمتع بثقافة تنافسية قوية وقيادة جماعية واضحة، ضمت فان دايك وروبرتسون وأليسون وصلاح وترينت ألكسندر أرنولد. ومع اقتراب الصيف الحالي، قد يتبقى من تلك المجموعة فان دايك وأليسون فقط.

فان دايك أشار مؤخراً إلى ضرورة بروز قيادات جديدة، في ظل مرحلة انتقالية يمر بها الفريق، مع ترشيحات لأسماء شابة مثل دومينيك سوبوسلاي. في ظل توجه النادي نحو تقليص متوسط أعمار التشكيلة والاستثمار في المواهب الشابة، تبدو الحاجة ملحة لتحقيق توازن بين التجديد والحفاظ على عناصر الخبرة. والتخلي عن أليسون في الوقت الحالي قد يمثل مخاطرة إضافية، في مرحلة تتطلب الاستقرار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أليسون بيكر ليفربول الدوري الإنجليزي أخبار الرياضة كرة القدم أرني سلوت محمد صلاح فيرجيل فان دايك

United States Latest News, United States Headlines