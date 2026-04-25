ألم ما بعد استئصال الثدي: معاناة صامتة تواجهها آلاف النساء

تكشف دراسة عن معاناة العديد من النساء من ألم مزمن بعد استئصال الثدي، سواء كان العلاجي أو الوقائي، ونقص الوعي والتشخيص والعلاج لهذه المتلازمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – بعد ثلاثة أسابيع من خضوع صوفيا باسان لعملية استئصال الثدي ، شعرت بألم حاد تحت إبطها الأيمن. خلال الأشهر التالية، امتدت نوبات الألم المؤلمة عبر صدرها وظهرها، مما جعل جسدها شديد الحساسية لدرجة أنها لم تستطع في بعض الأحيان ارتداء قميص أو حتى رفع شوكة إلى فمها.

تصف باسان، البالغة من العمر 43 عامًا، شعورها قائلة: 'أتذكر أنني كدت أفقد عقلي. في إحدى المرات، كان الألم شديدًا لدرجة أنني اضطررت لخلع ملابسي العلوية'. هذا الألم هو جزء من متلازمة ألم ما بعد استئصال الثدي، وهي حالة تصيب واحدة من كل ثماني نساء أمريكيات خلال حياتهنّ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية. كما تخضع بعض النساء لهذه العمليات كإجراء وقائي بعدما تُظهر الفحوصات الجينية لديهنّ خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الثدي.

خلال الأشهر التي تلي الجراحة، تعاني العديد من النساء من هذه المتلازمة، التي تتراوح شدّتها من مزعجة إلى مُعيقة وقد تستمر لسنوات. ومع ذلك، فإن تشخيص وعلاج هذه المتلازمة يتمّ بشكل غير منتظم، مما يترك نساء مثل باسان في معاناة مستمرة وهنّ يبحثن عن الراحة ويكافحن للعثور على أطباء يتعاطفون مع أوجاعهنّ على محمل الجد.

تشير مراجعة لدراسات بحثية أجرتها مؤسسة KFF Health News إلى أن مشكلة أخرى تكمن في عدم وجود تعريف واضح لهذه المتلازمة، مما يساهم في اختلاف التقديرات حول مدى شيوعها، حيث تصل النسبة في بعض الدراسات إلى أكثر من 50% من مرضى استئصال الثدي. وحتى التقديرات الأدنى، التي تبلغ حوالي 10%، تعني عشرات آلاف النساء يعانين.

هناك جهود مبذولة لـ 'تعزيز تغطية صحة المرأة'، والتي طُرحت في أكتوبر/تشرين الأول لضمان تغطية التأمين بعد علاج سرطان الثدي، بما في ذلك عمليات الاستئصال الوقائية. ورغم أنّ مشروع القانون لا يذكر المتلازمة بالاسم، فإنه يشمل المضاعفات مثل الألم المزمن. على الرغم من أن المزيد من الأبحاث قد يساعد، إلا أن أبحاث الألم لطالما كانت مجزأة عبر تخصصات طبية عدة، وتأثرت مؤخرًا بسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اقترحت تخفيضات كبيرة في مجال تمويل الأبحاث بالمعاهد الوطنية للصحة.

وبعدما رفض الكونغرس تلك التخفيضات في وقت سابق من هذا العام، أبطأ البيت الأبيض صرف منح الأبحاث، مما أعاق الدراسات العلمية الجارية والمستقبلية. بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام ما بعد استئصال الثدي قد حصلوا على راحة مؤقتة من أجهزة التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد، التي قد تغير أو تمنع وصول إشارات الألم إلى الدماغ.

تؤكد كاثي ستيليغو، مؤلفة كتب عن سرطان الثدي، أنها تحدثت مع مئات المرضى ووجدت أن العديد منهنّ عانين من ألم مزمن وحكة وحرقان لسنوات بعد استئصال الثدي، مشيرة إلى أن هذا الأمر غالبًا ما يكون الأقل تناولًا من قبل الجراحين. أربع مريضات خضعن لاستئصال الثدي وأُجريت معهنّ مقابلات أكدن أنهنّ مررن بتجارب مشابهة، وأن استشارات ما قبل الجراحة لم تتطرّق إلى احتمال الإصابة بمتلازمة الألم، وأن بعض الأطباء تجاهلوا أعراضهنّ.

باسان تؤكد أن النساء لا يعرفن عن هذا الأمر، وعندما تحدث مضاعفات، يتصرف الأطباء وكأنه أمر نادر جدًا، بينما هو متوقع إحصائيًا. مع تحسن معدلات النجاة من سرطان الثدي بفضل التقدم في الفحص والعلاج، أصبحت متلازمة الألم بعد استئصال الثدي أكثر بروزًا، مما يستدعي التركيز بشكل أكبر على هذه الحالة لتحسين جودة حياة المرضى





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرطان الثدي استئصال الثدي ألم مزمن متلازمة الألم صحة المرأة

United States Latest News, United States Headlines