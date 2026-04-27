ألم القلب ليس دائماً علامة على مشكلة قلبية.. تعرف على الأسباب الأخرى وكيف تتصرف

أخصائي أمراض القلب يحذر من أن الألم في منطقة القلب قد يكون له أسباب متعددة غير أمراض القلب والأوعية الدموية، ويقدم نصائح حول كيفية التعامل مع الألم ومتى يجب طلب المساعدة الطبية الفورية. كما يستعرض بحثاً علمياً حول الأطعمة التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

أفاد الدكتور عبدالرؤوف خوشيموف، أخصائي أمراض القلب ، بأن الألم في منطقة القلب لا يرتبط دائما ب أمراض القلب و الأوعية الدموية ، بل قد يكون له أسباب أخرى متعددة.

وأكد على أهمية معرفة العلامات التي تشير إلى حالة طارئة، وفهم كيفية التصرف السليم عند حدوث مشكلة صحية سواء للشخص نفسه أو لأحد المقربين، مشدداً على أن كل دقيقة يمكن أن تكون فارقة في تحديد مسار العلاج والنتائج المترتبة عليه. من الصعب حصر جميع الأمراض أو الحالات التي قد تتسبب في الشعور بألم في منطقة القلب، إلا أن هناك أسباباً شائعة ومحددة لهذا العرض، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: داء الارتجاع المعدي المريئي، والذي يتسبب في عودة محتويات المعدة إلى المريء مما يثير الألم.

كما أن التهاب المريء، والتهاب المعدة، وقرحة المعدة أو الاثني عشر، كلها يمكن أن تتسبب في ألم يشعر به المريض في منطقة الصدر. بالإضافة إلى ذلك، التهاب المرارة، والانصمام الرئوي (انسداد في الأوعية الدموية الرئوية)، فقر الدم الحاد، هشاشة العظام، ألم العصب الوربي، فتق الحجاب الحاجز، التهاب عضلة القلب، ومتلازمة تيتز (Tietze syndrome) وهي حالة التهابية تؤثر على الغضاريف في جدار الصدر.

لذلك، في جميع الأحوال، يجب على أي شخص يشعر بألم في الصدر أن يحرص على استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب الدقيق وتلقي العلاج المناسب. يتميز الألم الناتج عن مشاكل القلب بخصائص معينة يجب الانتباه إليها. فهو يتمركز عادة خلف عظم القص، وقد ينتشر إلى الجانب الأيسر من الجسم، مثل الكتف الأيسر، أو الفك، أو الظهر، وأحياناً يمتد إلى أعلى البطن. قد يصاحب هذا الألم شعور بالتقيؤ أو الغثيان.

والأهم من ذلك، أن هذا الألم لا يخف بتغيير وضعية الجسم، بل يستمر عادة من دقائق إلى عدة ساعات، على عكس ألم العصب الوربي الذي قد يستمر لأيام أو حتى أسابيع. ويؤكد الدكتور خوشيموف على أنه عند ظهور هذه الأعراض، يجب الاتصال بالإسعاف فوراً دون تردد. ويضيف أنه، للأسف، قد تحدث حالات احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) دون ألم واضح ومباشر، إلا أن أغلب الحالات تظهر أعراضاً نموذجية تستدعي عدم إضاعة الوقت والتوجه الفوري إلى أقرب مركز طبي.

في حالة الاشتباه في أزمة قلبية، يمكن تناول 0.5 ملغ من النيتروغليسرين تحت اللسان أو استخدام بخاخ النيتروغليسرين، ولكن مع ضرورة قياس ضغط الدم مسبقاً، إذ إن انخفاضه قد يجعل استخدام الدواء أمراً خطيراً. وإذا اختفى الألم بسرعة بعد استخدام النيتروغليسرين، يجب مراجعة طبيب القلب لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل قياس ضغط الدم وتخطيط القلب الكهربائي.

وفي سياق متصل، أجرى فريق من العلماء في مستشفى أمريكي كبير بحثاً معمقاً حول تأثير مركبات غذائية طبيعية على الصحة، بهدف تحديد علاجات وقائية للأمراض المزمنة، وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية. حدد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من هذه الأمراض، وشرح فوائد القهوة حتى لمرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم، مع التأكيد على ضرورة الاعتدال في تناولها.

كما يشير طبيب القلب سيرغي فيتشتوموف إلى أنه مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد حالات النوبات القلبية، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بسبب تأثير الحرارة على الدورة الدموية وزيادة الجهد على القلب. ويؤكد الدكتور مياسنيكوف على أن العديد من أمراض القلب يمكن أن يكون لها ما يسمى بمظاهر خارج القلب، أي أعراض تظهر في أجزاء أخرى من الجسم غير القلب نفسه، مما يتطلب الاهتمام والتشخيص في الوقت المناسب.

وتشمل أمراض القلب مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشاكل نظم القلب، وعيوب القلب الخلقية، كما أوضحت مؤسسة مايو كلينك





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines