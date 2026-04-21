ألمانيا في مهب الريح: تصاعد الخلافات الائتلافية وتآكل شعبية الحكومة

تحليل معمق للأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة الائتلافية في ألمانيا تحت قيادة المستشار ميرتس، وسط تراجع حاد في الشعبية وتنامي الخلافات الأيديولوجية بين الحزبين الحاكمين حول ملفات الاقتصاد والضرائب والتقاعد.

تعيش الحكومة الائتلافية في ألمانيا حالة من التخبط السياسي المتزايد، حيث لم يمر عام واحد على تولي المستشار فريدريش ميرتس مهام منصبه حتى بدأت الخلافات العميقة تنخر في جسد الائتلاف الحاكم . إن هذا المشهد السياسي المتأزم يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة الحكومة على إدارة دفة البلاد في ظل سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتوالى على ألمانيا .

يجد الحزبان المكونان للائتلاف صعوبة بالغة في تقديم رؤية موحدة تقنع الشارع الألماني بقدرتهما على قيادة الدولة، خاصة مع تعثر الاقتصاد واقترابه من حافة الركود، مما يفاقم من حدة الاحتقان الشعبي تجاه السياسات المتبعة. تؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة حجم الفجوة بين الحكومة والمواطنين؛ إذ تشير البيانات الصادرة عن معاهد مرموقة مثل مورنينغ كونسالت وفورسا إلى أن شعبية المستشار ميرتس قد وصلت إلى مستويات قياسية في الانخفاض، حيث يعرب أكثر من 78 في المائة من الألمان عن عدم رضاهم عن أدائه. هذه الأرقام المخيبة للآمال لا تقتصر على المستشار وحده، بل تمتد لتطال شريكه في الائتلاف، الحزب الاشتراكي، الذي تعرض لانتكاسات انتخابية تاريخية في عدة ولايات، مما فتح الباب أمام تصاعد قوى سياسية أخرى مثل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي بات يتصدر المشهد في نوايا التصويت، وهو ما يعكس رغبة جزء كبير من الناخبين في البحث عن بدائل خارج مظلة الائتلاف التقليدي. تتركز بؤر الصراع داخل الحكومة حول ملفات هيكلية حساسة، أبرزها الإصلاحات الضريبية ونظام الرعاية الاجتماعية. فبينما يسعى حزب ميرتس لتقديم إعفاءات ضريبية للشركات لتحفيز مناخ الاستثمار، يتمسك الاشتراكيون بحماية الطبقات الأقل دخلاً، مما يخلق حالة من الجمود التشريعي. وتتسع رقعة الخلاف لتشمل ملف إصلاح نظام التقاعد، حيث يقترح المستشار تحويل المعاشات إلى مرتبات أساسية لتقليل التكاليف، وهو ما يرفضه الاشتراكيون باعتباره مساساً بحقوق العمال الأساسية. إن هذه التباينات الأيديولوجية والسياسية حول قضايا تمس معيشة المواطن اليومية تجعل من استقرار الحكومة الحالية أمراً هشاً، خاصة مع استمرار الضغوط الخارجية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الأزمات الجيوسياسية التي تنعكس بشكل مباشر ومؤلم على الاقتصاد الألماني وحياة المواطنين، مما يضع مستقبل هذا الائتلاف على محك الاختبار الحقيقي في المرحلة المقبلة





