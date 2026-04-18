ألمانيا تعزز رقابة أجهزة الاستخبارات وتوسع صلاحيات مجلس مستقل

تخطط الحكومة الألمانية لنقل مهام لجنة G10 السرية إلى مجلس الرقابة المستقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المهنية والفعالية في الرقابة على الأجهزة الاستخباراتية، وسط مخاوف من تجميع المعلومات الحساسة.

تسعى الحكومة الألمانية إلى إجراء إصلاحات جذرية في منظومة ال رقابة على أجهزة ال استخبارات ، حيث تنوي برلين نقل صلاحيات أساسية كانت تتمتع بها لجنة G10 ، وهي هيئة تتسم بالغموض الشديد، إلى مجلس ال رقابة المستقل (UKRat). هذه الخطوة، التي أثارت نقاشات واسعة، تهدف إلى تحقيق رقابة أكثر احترافية وفعالية، وتأتي استجابة لمطالب المحكمة الدستورية الاتحادية التي دعت إلى 'مهنية أكبر' في ال رقابة المسبقة على إجراءات المراقبة ال استخبارات ية.

لجنة G10، التي تجتمع شهرياً في غرفة محصنة داخل البرلمان الألماني، تتخذ قرارات بالغة الحساسية تتعلق بما إذا كان يحق لأجهزة الدولة، مثل جهاز الاستخبارات العسكرية (MAD)، التنصت على المكالمات الهاتفية، قراءة الرسائل الإلكترونية، الدردشات، أو حتى الرسائل البريدية. هذه اللجنة هي الجهة التي تمنح حالياً الإذن لانتهاك سرية المراسلات والاتصالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من الدستور الألماني، ولكن لفترات محدودة وتحت رقابة مسبقة.

وبحسب معلومات نقلها الموقع الإخباري الألماني 'تاغسشاو' عن دوائر أمنية، فإن الحكومة الألمانية تخطط لنقل مهام هذه اللجنة، التي يعين البرلمان أعضاءها، إلى مجلس الرقابة المستقل. هذا المجلس، الذي أُنشئ في يناير 2022 ويتألف من قضاة سابقين، كانت مهمته حتى الآن تنحصر في مراقبة أنشطة الاستخبارات الخارجية الاستراتيجية التي ينفذها جهاز BND، مثل مراقبة الاتصالات على نطاق واسع عبر عقد الإنترنت.

لكن ديوان المستشارية يخطط لأن يتولى هذا المجلس، ابتداءً من العام المقبل، أيضاً الرقابة المسبقة على عمليات المراقبة الفردية ضد أهداف ألمانية أو أجنبية داخل ألمانيا، وكذلك ضد مواطنين ألمان في الخارج. ولتحقيق ذلك، من المتوقع إنشاء قسم جديد داخل المجلس، سيتم منحه الصلاحيات اللازمة عبر قانون تعمل الحكومة حالياً على إعداده. هذا التغيير لا يرتبط فقط بمهام لجنة G10، بل هو جزء من إصلاح أوسع لقانون أجهزة الاستخبارات. فوفقاً لاتفاق الائتلاف الحكومي، هناك خطة لإصلاح شامل لقانون الاستخبارات 'من أجل تعزيز السيادة الوطنية والقدرات العملياتية للأجهزة'. ومع أن من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني منح الاستخبارات صلاحيات جديدة بعينها، إلا أنه يركز بشكل أساسي على توسيع دور مجلس الرقابة المستقل، الذي قد يتولى مستقبلاً الموافقة المسبقة على مراقبة أفراد داخل ألمانيا وخارجها، وربما أيضاً على استخدام المصادر البشرية.

الدافع وراء هذه التغييرات يعود جزئياً إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية في أكتوبر 2024، والذي طالب بـ'مهنية أكبر' في الرقابة المسبقة على إجراءات المراقبة الاستخباراتية. كما أكدت المستشارية الألمانية أن اتفاق الائتلاف الحكومي يسعى إلى تعزيز 'السيادة الوطنية' و'القدرات الخاصة' لأجهزة الاستخبارات، مع توفير هياكل رقابية أكثر فاعلية ودقة، بما يتوافق مع معايير المحكمة الدستورية. من جانبه، اكتفى مجلس الرقابة المستقل بالقول إنه لا يعلق على 'اعتبارات تتعلق بمشاريع تشريعية محتملة'.

تعكس هذه الخطوة جدية ألمانيا في تشديد الرقابة على أجهزة الاستخبارات. فإلى جانب لجنة G10، توجد هيئة الرقابة البرلمانية (PKGr) التي يشرف عبرها نواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ) على عمل الأجهزة، وإن بشكل جزئي. كما أن مجلس الرقابة المستقل يوافق مسبقاً على عمليات التجسس الخارجي الاستراتيجي لجهاز BND وتعاونها مع أجهزة أجنبية في مجال التجسس التقني. أما لجنة G10، فتختص حتى الآن بطلبات مراقبة مواطنين ألمان وأجانب داخل ألمانيا. هذا التعدد في الجهات الرقابية يعكس حساسية الملف في بلد لا يزال يتلمس طريقاً لتحقيق توازن دقيق بين الأمن والحرية.

يرى مؤيدو الخطة أن نقل صلاحيات لجنة G10 إلى مجلس الرقابة المستقل يمثل خطوة ضرورية نحو رقابة أكثر احترافية. ونقل موقع 'تاغسشاو' عن رئيس هيئة الرقابة البرلمانية، مارك هينريشمان، قوله إن مجلس الرقابة المستقل يمكن أن يوفر 'نظرة شاملة ضرورية'، متوقعاً أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى 'مزيد من الكفاءة والأمن والقدرة على التعاون الدولي'. ومن وجهة نظر هؤلاء، فإن تجميع الصلاحيات داخل هيئة أكثر تخصصاً، مكونة من قضاة سابقين، من شأنه أن يجعل عملية الرقابة أكثر مهنية وأقل اعتماداً على العمل التطوعي الذي يميز لجنة G10 حالياً. تتكون هذه اللجنة، كما يوضح التقرير، من رئيس وأربعة أعضاء مساعدين ونوابهم، وجميعهم يعملون بصفة تطوعية، مع اشتراط أن يكون ثلاثة منهم على الأقل مؤهلين لتولي منصب قضائي. ويرأسها حالياً سياسي سابق.

ومع ذلك، لا تمر الخطة دون اعتراضات. يحذر بعض أطراف المعارضة من أن إعادة الهيكلة قد تضعف الرقابة بدلاً من أن تعززها. ونقل الموقع عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، قوله إن ربط الصلاحيات بمجلس الرقابة المستقل قد يكون خياراً ممكناً، لكن ذلك يجب أن يترافق مع توسيع الارتباط والتبادل مع هيئة الرقابة البرلمانية، وتحسين التنوع المهني داخل منظومة الرقابة.

تخشى دوائر أمنية أن تؤدي إعادة التنظيم هذه إلى تجميع كم هائل من المعلومات الحساسة عن عمل الأجهزة داخل هيئة خارجية واحدة، هي مجلس الرقابة المستقل. فالمجلس يتعامل حالياً مع تفاصيل تقنية بالغة الحساسية تتعلق بالمراقبة. وإذا توسعت صلاحياته مستقبلاً لتشمل الرقابة المسبقة على استخدام المصادر البشرية أو 'الأشخاص الموثوقين'، فقد يصبح هذا التراكم في المعلومات هدفاً أكثر جاذبية لأجهزة استخبارات معادية. وهذا من شأنه أن يرفع خطر التجسس ويجعل تجنيد بعض المصادر أصعب، خوفاً من انكشاف هوياتها. يشار إلى أن العام الماضي شهد انتقادات أشارت إلى 'نقاط ضعف بنيوية' في رقابة G10، بل واعتبرت أن طريقة اختيار أعضائها تعكس أحياناً نوعاً من المحاصصة السياسية بين الكتل البرلمانية. ولفتت إلى أن اللجنة تضم في الغالب رجالاً كبار السن، وبعضهم – بحصف النقد المذكور – تجاوز عملياً السن المناسب لتولي مناصب قضائية، على الرغم من تأكيد البعض على 'صحته الممتازة'





